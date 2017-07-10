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В июне-июле 2017 года впервые прикоснуться к практическому здравоохранению довелось студентам 1 курса педиатрического факультета на базах кафедры детских болезней педиатрического факультета и хирургических болезней педиатрического и стоматологического факультетов.

В современном здравоохранении нельзя недооценивать роль младшей медицинской сестры. В системе медицинской помощи, а особенно хирургической или педиатрической, где все пациенты нуждаются в квалифицированном уходе, младшая медсестра является незаменимым специалистом. В общем процессе ухода за больным младшая медсестра чаще остальных медработников находится в палате с пациентом, а, следовательно, – ближе к нему. Именно поэтому студенты 1 курса педиатрического факультета начали свой профессиональный путь с помощника младшего медицинского персонала.

Будущие врачи, работая в качестве младшей медицинской сестры, не только осуществляли уход, но и своим внимательным отношением, чуткостью и добротой стремились улучшить качество жизни детей и подростков, взрослых пациентов, поскольку правильное общение медицинского работника уже является своего рода лекарством.

За время прохождения производственной практики студенты 1 курса педиатрического факультета изучили функциональные обязанности и условия работы младшего медицинского персонала стационара, инструкции по технике безопасности и противопожарной безопасности, основные регламентирующие документы, учетную и отчетную медицинскую документацию и правила ее ведения.

2Будущие врачи чётко соблюдали лечебно-охранительный режим в отделениях больницы, медицинскую деонтологию и этику; проводили санитарную обработку больного при поступлении в стационар и в период пребывания в отделении больницы, смену нательного и постельного белья больного. Студенты осуществляли транспортировку больных из приемного отделения в профильные отделения стационара; проводили антропометрию, термометрию. Они осуществляли уход за больными взрослыми и детьми разного возраста с учетом анатомо-физиологических особенностей и тяжести состояния при заболеваниях различных органов. Ребята помогали в проведении кормления пациентов, освоили методику и технику выполнения медицинских манипуляций (умывание, гигиенические ванны, уход за кожей, глазами; подсчет частоты пульса, дыхания, измерение АД). Студенты успешно освоили способы и методы применения лекарственных средств; собирали у пациентов биологический материал для лабораторных исследований; осуществляли дезинфекцию и предстерилизационную подготовку медицинского инструментария, материалов и средств ухода за больными.

Вот и 16 дней позади. Студентами получены и отработаны все практические навыки и умения, успешно сдан зачёт по производственной практике. Итак, начало положено!

В добрый путь, будущие доктора!

О. В. Полякова, доцент кафедры детских болезней педиатрического факультета,
В.А. Голуб, доцент кафедры хирургических болезней педиатрического
и стоматологического факультетов,
П.Р. Ягупов, руководитель отдела производственной практики

 

Сегодня, 13:30; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 31;
Подразделение: Отдел производственной практики

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