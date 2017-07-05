В Волгоградском государственном медицинском университете гостям всегда рады, особенно, если это выпускники, которые помнят свою Alma Mater и при первой возможности, спустя годы, приходят пообщаться и рассказать свою историю жизни. Для ВолгГМУ важна эта нерушимая связь. Особенно ценно, что навестить родной вуз приезжают и иностранные студенты прошлых лет – теперь уже врачи.

Сегодняшним героем повествования стал выпускник ВолгГМУ из Израиля доктор Хасан Агбария. Он уехал из Волгограда, получив в нашем вузе образование врача-стоматолога. А, приехав в город, с которым связаны его воспоминания о лучших, студенческих, годах его жизни, пришел в Alma Mater, чтобы поделиться своим опытом и дать советы тем, кто придет учиться на врача.

Доктор Хасан Агбария приехал в Россию в 1987 году. После подготовительного отделения, через год, поступил в Волгоградский медицинский институт, который окончил в 1993-ем, когда вуз стал уже академией. Теплыми словами вспоминает Волгоград – город, который полюбил и даже хотел остаться здесь жить… Но сложные 1990-е отразились на его решении, и он вернулся на родину, в Израиль. С ностальгией вспоминает свои студенческие годы и Россию. Рассказал, как сдавал когда-то фармакологию. «С первого раза не получилось сдать. А.А.Спасов сказал мне: «Чтобы выучил фармакологию, как я знаю». И мне пришлось ждать, когда появится случай, что он будет отсутствовать, чтобы пересдать. Разве можно знать фармакологию, как сам Спасов (улыбается). Вот так и сдал, когда его не было».

На самом деле Хасан Агбария учился хорошо. Рассказывает, что очень тесный контакт «студент-учитель» – важная составляющая образовательного процесса, и во время учебы это проявлялось постоянно. Преподаватели вуза всегда были готовы прийти на помощь будущим докторам. Еще одним важным фактором эффективности обучения доктор Х. Агбария отмечает большой объем практики. Уже на 2-м курсе началась отработка навыков на фантомах. На 3-ем курсе – практиковались уже на пациентах, конечно, под присмотром наставника – квалифицированного врача-стоматолога.

«Человек – самое святое на свете! И, уже начиная с 1 курса, студенты должны понимать, что они будут работать с людьми, - рассказывает доктор Х. Агбария. – И не просто с людьми. Врач-стоматолог каждый день работает с жизненно важными местами. А это высокая ответственность».

После окончания обучения, получив диплом доктора, Хасан уехал в Израиль. На родине, прежде чем приступить к практической работе, он сдал экзамен на право работы. Таково требование для всех. Диплом ВолгГМУ в Израиле признается.

Сегодня доктор Хасан Агбария продолжает работать стоматологом, занимается хирургической практикой, имеет 2 собственные клиники. Чтобы идти в ногу со временем, быть в курсе последних разработок и достижений медицинской науки врач должен постоянно учиться. Д-р Х. Агбария ежемесячно посещает курсы Общества стоматологов Израиля, слушает лекции, участвует в проводимых семинарах и конференциях. И советует будущим и сегодняшним студентам быть готовыми учиться всю жизнь и помнить, что человек – самое святое на свете.

И. В. Казимирова.

Фото: В. Н. Морозкин и личный архив

доктора Хасана Агбария.