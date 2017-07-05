Вниманию СТУДЕНТОВ, интернов, ординаторов ВолгГМУ, имеющих карты банка «Возрождение»!

13 июля с 10:00 до 16:00 продолжится выдача банковских карт национальной платежной системы «МИР» в офисе банка «Возрождение» по адресу: пр-т Ленина, 20, 2-й этаж.

При себе иметь паспорт.