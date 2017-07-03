Подготовка квалифицированных врачебных кадров требует решения многих задач. Одной из таких задач является обеспечение высокого уровня практической подготовки будущих докторов. По окончании 2 курса студенты педиатрического факультета ежегодно проходят производственную практику в качестве помощников палатной медицинской сестры на клинической базе кафедры внутренних болезней педиатрического и стоматологического факультетов - в стационарных отделениях терапевтического профиля ГБУЗ ВОКБ №3.

Алла Ячменнникова от лица студентов 6-10 групп поделилась впечатлениями о прохождении практики: «С самого первого дня мы старались ухватить любую возможность чему-то научиться. И надо сказать, медперсонал больницы нам в этом деле очень помогал. Медсестры охотно демонстрировали различные манипуляции. Мы научились работать с листом врачебных назначений, участвовали в раздаче лекарственных средств пациентам, самостоятельно проводили антропометрические измерения больных, вели медицинскую документацию палатной медсестры и в приемном покое. Многие ребята под присмотром процедурной медсестры сами проводили забор крови из вены, внутримышечные инъекции, а также участвовали в постановке капельниц пациентам. Под руководством ответственных за практику ассистентов М.В. Деревянченко и С.В. Фабрицкой нам удалось освоить навыки медсестринских манипуляций, а также сделать первые шаги в научно-исследовательской работе. В заключении, хочется сказать, что мы получили тот необходимый опыт, который в будущем составит часть нашей профессии».

А вот как о пройденной практике отзываются ребята 3 группы 2 курса педиатрического факультета: «Впечатления самые приятные и незабываемые. Студенты нашей группы, вооружившись шприцами, спиртовыми салфетками, системами для внутривенных вливаний поспешили в процедурный кабинет кардиологического отделения, где медицинская сестра научила нас технике внутримышечных, внутривенных, подкожных инъекций. Дрожащими руками многие из нас впервые выполняли подобные манипуляции. Но счастью не было границ, когда всё же получалось попасть в вену и почувствовать ту самую «пустоту», о которой читали в методичках. Особенно запомнился тест шестиминутной ходьбы, который мы проводили у пациентов кардиологического отделения. Было очень интересно отрабатывать практику общения с больными, собирая у них анамнез, мы освежили свои знания с занятий по пропедевтике. Многие из ребят присутствовали на различных видах исследований (ЭКГ, спирометрия, ФГДС, УЗИ). В любых сложных и затруднительных ситуациях мы могли обратиться за помощью к Светлане Валерьевне Фабрицкой и Марии Владимировне Деревянченко. С их помощью мы успешно справились с написанием научно-исследовательской работы. Коллектив кафедры внутренних болезней педиатрического и стоматологического факультетов очень дружелюбен и открыт. Мы всегда могли рассчитывать на поддержку и совет со стороны преподавателей. Спасибо Вам большое!!!»

Очень надеемся, что полученный опыт, поможет нашим студентам совершенствоваться в профессиональном плане и найдет реальное применение в их учебе и будущей работе.

Сотрудники кафедры внутренних болезней педиатрического

и стоматологического факультетов ВолгГМУ,

ответственные за практику на кафедре, к.м.н.:

доцент М.В. Деревянченко; ассистент С.В. Фабрицкая.

Фото: С.В.Фабрицкая, М.В. Деревянченко