При обучении в университете мы получаем теоретические знания, без которых невозможно освоение будущей профессии, но знания необходимо ещё подкреплять практическими умениями и навыками. Именно к этому мы, будущие врачи-биохимики, и приступили 13 июня, придя на первое занятие в рамках нашей первой практики с длинным названием «Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (биологическая)».

Как и всегда, практика проходит на базе кафедры биологии, но в этом году в связи с требованиями ФГОС ВО она получила новый формат – она теперь является стационарной. Это означает, что привычных автобусных выездов в область для проведения полевых исследований не будет. Но и в пределах кафедры для нас нашлось много разной интересной работы.

Так, первый блок практических занятий проходил под руководством Дарьи Алевтиновны Кавалеровой и заключался в освоении основ научно-исследовательской работы с биологическими объектами. Для начала мы ознакомились с разнообразием и систематикой биообъектов и получили навыки их идентификации на примере типа Членистоногие с использованием коллекций кафедры. Затем в рамках темы «Беспозвоночные животные водоема» мы совершили экскурсию на берег реки Царица для сбора зообентоса с его последующим определением и использованием для биоиндикации. Также мы посвятили несколько занятий изучению и систематизации беспозвоночных (дождевой червь, речной рак) и позвоночных (различные виды рыб) животных: научились проводить их внешний осмотр, правильно умерщвлять, осуществлять вскрытие и изучать особенности внутреннего строения, а также изготавливать микропрепараты различных органов и тканей для последующего паразитологического анализа.

Второй блок практики мы осваивали с Натальей Александровной Колобродовой, изучая основы работы с экспериментальными данными. Мы получили представление об особенностях экспериментальных биологических данных и правилах их фиксации в протокол, познакомились с азами статистического обсчёта, подробно остановились на способах наглядного представления данных в виде таблиц, графиков, диаграмм, узнали тонкости построения и оформления устного доклада и мультимедийной презентации результатов исследований. Разделившись на малые группы, мы провели индивидуальные мини-исследования и в рамках компьютерного практикума подготовили собственные доклады и презентации, которые представили на совместном по итогам двух блоков отчётном занятии-конференции.

Спасибо нашим преподавателям за хорошую базу по получению первичных профессиональных умений и навыков, которые, несомненно пригодятся нам в освоении будущей профессии. А практика между тем продолжается, и нам предстоит ещё два блока, где мы освоим работу с лабораторными животными в виварии и основы проведения биологического эксперимента.

Студенты ВолгГМУ 101 группы специальности

«Медицинская биохимия» А. Холова, Р. Омаров;

ассистент Н.А. Колобродова

Фото: Д.А. Кавалерова