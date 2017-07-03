Для слабовидящих | RSS | English
Главная страница »» Новости сайта »» Летняя практика-2017: Освоение навыков студентами специальности «Медицинская биохимия» в разгаре

Лента новостей

4

При обучении в университете мы получаем теоретические знания, без которых невозможно освоение будущей профессии, но знания необходимо ещё подкреплять практическими умениями и навыками. Именно к этому мы, будущие врачи-биохимики, и приступили 13 июня, придя на первое занятие в рамках нашей первой практики с длинным названием «Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (биологическая)».

Как и всегда, практика проходит на базе кафедры биологии, но в этом году в связи с требованиями ФГОС ВО она получила новый формат – она теперь является стационарной. Это означает, что привычных автобусных выездов в область для проведения полевых исследований не будет. Но и в пределах кафедры для нас нашлось много разной интересной работы.

Так, первый блок практических занятий проходил под руководством Дарьи Алевтиновны Кавалеровой и заключался в освоении основ научно-исследовательской работы с биологическими объектами. Для начала мы ознакомились с разнообразием и систематикой биообъектов и получили навыки их идентификации на примере типа Членистоногие с использованием коллекций кафедры. Затем в рамках темы «Беспозвоночные животные водоема» мы совершили экскурсию на берег реки Царица для сбора зообентоса с его последующим определением и использованием для биоиндикации. Также мы посвятили несколько занятий изучению и систематизации беспозвоночных (дождевой червь, речной рак) и позвоночных (различные виды рыб) животных: научились проводить их внешний осмотр, правильно умерщвлять, осуществлять вскрытие и изучать особенности внутреннего строения, а также изготавливать микропрепараты различных органов и тканей для последующего паразитологического анализа.

Второй блок практики мы осваивали с Натальей Александровной Колобродовой, изучая основы работы с экспериментальными данными. Мы получили представление об особенностях экспериментальных биологических данных и правилах их фиксации в протокол, познакомились с азами статистического обсчёта, подробно остановились на способах наглядного представления данных в виде таблиц, графиков, диаграмм, узнали тонкости построения и оформления устного доклада и мультимедийной презентации результатов исследований. Разделившись на малые группы, мы провели индивидуальные мини-исследования и в рамках компьютерного практикума подготовили собственные доклады и презентации, которые представили на совместном по итогам двух блоков отчётном занятии-конференции.

Спасибо нашим преподавателям за хорошую базу по получению первичных профессиональных умений и навыков, которые, несомненно пригодятся нам в освоении будущей профессии. А практика между тем продолжается, и нам предстоит ещё два блока, где мы освоим работу с лабораторными животными в виварии и основы проведения биологического эксперимента.

Студенты ВолгГМУ 101 группы специальности
«Медицинская биохимия» А. Холова, Р. Омаров;
ассистент Н.А. Колобродова

Фото: Д.А. Кавалерова

2
3
4
5
6
7
1

Сегодня, 14:35; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 67;
Подразделение: Кафедра биологии

Авторизуйтесь ВКонтакте, чтобы иметь возможность оставить комментарий на этой странице.
Сервис комментариев, опросов предоставлен сайтом ВКонтакте. Модерация сообщений проводится два раза в сутки.
Мнение посетителей может не совпадать с точкой зрения администрации ВолгГМУ.

Личный кабинет

Ближайшие события

Экспорт в iCal (Beta)

Топ 5 новостей за неделю

Топ 5 новостей за месяц

Лучшие авторы в июне

  1. Ирина Казимирова
  2. Ангелина Усенкова
  3. Светлана Шайсултанова
  4. Александра Воднева
  5. Светлана Клейносова

Контактная информация

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

400131, Россия, г. Волгоград,
площадь Павших Борцов, д. 1

Телефон: +7 (8442) 38-50-05
Приёмная комиссия: +7 (8442) 53-23-33
Foreign Department: +7 (8442) 38-30-28

http://www.volgmed.ru
1, Pavshikh Bortsov Sq., Volgograd,
400131, Russian Federation

Статистика посещений

Яндекс.Метрика
Copyright © 2007-2017 Волгоградский государственный медицинский университет - Все права защищены