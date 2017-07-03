Время практики – время получения бесценного опыта. Летом 2017 года студенты 2 курса стоматологического факультета ВолгГМУ прошли учебную практику по получению первичных профессиональных навыков и умений, в том числе по научно-исследовательской работе (помощник палатной и процедурной медсестры). Ребята перенимали бесценный опыт медицинских сестер в медучреждениях нашего города - ФГБУЗ ВМКЦ ФМБА России, (КИМ, 24) и ГУЗ «Городская клиническая больница №4» (ул. Ополченская, 40). Практика продолжалась с 26 июня по 8 июля 2017 года.

В этом году у студентов, оставшихся в городе, была возможность пройти практику на кафедре внутренних болезней педиатрического и стоматологического факультетов на базе двух больниц города. В ГУ ГКБ №4 под руководством ответственной за практику доц. И.А. Тыщенко ребята смогли не только познакомиться с работой постовой и процедурной медицинской сестры, но и освоить методику регистрации ЭКГ, поработать в приемном покое, а также в палатах интенсивной терапии неврологического и кардиологического отделений. Студенты 10 группы Юлия Дроботова, Алина Дудка и Дарья Красникова и Сергей Перфильев смогли ознакомиться с постановкой подключичного катетера.

Студенты 6 группы Аракся Минасян и Анастасия Сибурева, а также 7 группы Анастасия Бакумова увидели проведение плевральной пункции. Студенты 10 группы Валерия Тибилова и Полина Шишкина, работая в приемном покое с тяжелым пациентом, присутствовали на проведении ему компьютерной томографии и ультразвукового исследования.

Студентка 12 группы Ксения Иванова отмечает, что за время прохождения практики смогла познакомиться с особенностями работы неврологического, кардиологического, эндокринологического и пульмонологического отделений. «Практика принесла мне много положительных эмоций: я впервые работала с пациентами, делала инъекции и ставила системы. Медсестры больницы были очень внимательны к нам, каждый раз помогали, доступно объясняли, показывали, - рассказала Ксения. - Самые яркие эмоции мне удалось испытать в неврологическом отделении и процедурном кабинете терапии. Я уверена, что первая практика в жизни студента – самая незабываемая, так как он впервые попадает с учебной скамьи в реальный мир врачей и пациентов, на своем собственном примере убеждается, насколько трудна, но важна профессия врача и медсестры. После пройденной практики появилось еще более сильное желание учиться и постигать тайны врачебной профессии».

На базе ФГБУЗ ВМКЦ ФМБА России с ответственной за практику асс. М.А. Косивцовой студенты активно работали в отделении терапии и реабилитации, приемном покое и кабинете ЭКГ. Работая на посту, студенты принимали активное участие в оформлении документов, раздаче лекарственных препаратов, измерении температуры тела и уровня артериального давления. Сопровождая больных на исследования, практиканты имели возможность посмотреть проведение ультразвукового и эндоскопических исследований.

У всех студентов без исключения прохождение практики оставляет свои впечатления.

Студентка 7 группы Дарья Дусева:

- Теперь я не растеряюсь, и всем смогу измерить артериальное давление не только автоматическим, но и механическим тонометром, провести внутримышечные и внутривенные инъекции. Очень было приятно видеть лица пациентов, радующихся нашему приходу.

Работа в процедурном кабинете позволяет освоить много нового. Студентка 7 группы Дарья Селиванова, рассказала:

- Я наконец-то научилась определять группу крови! Теперь я знаю, что такое цоликлоны и, даже, как расшифровать это слово!

Весь полученный опыт останется с ребятами на всю жизнь и поможет им стать настоящими врачами!

Сотрудники кафедры внутренних болезней педиатрического

и стоматологического факультетов ВолгГМУ,

ответственные за практику на кафедре:

к.м.н., доцент И.А. Тыщенко; ассистент М.А. Косивцова.

Фото: М.А. Косивцова.