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Главная страница »» Новости сайта »» Летняя практика – 2017: гигиенист стоматологический

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После окончания 6-го семестра студенты стоматологического факультета ВолгГМУ проходят учебную практику в качестве «Помощника врача-стоматолога (гигиенист стоматологический)». Отработка этих навыков длится две недели: в первую – студенты работают с детьми, во вторую – со взрослыми. Цель практики – мотивировать население к сохранению здоровья полости рта и убедить в необходимости проведения профилактических мероприятий.

Во время практики студенты выполняют миссию гигиенистов. Они обучают пациентов правильной чистке зубов, назначают средства индивидуальной гигиены (зубные щётки, пасты, флоссы, ополаскиватели и др.) в зависимости от возраста и состояния полости рта. Кроме этого, студенты проводят осмотр пациентов, определяют индексы гигиены и оценивают состояние тканей пародонта, по результатам осмотра дают рекомендации.

Особое место в программе практики занимает санитарно-просветительная работа. Студенты проводят индивидуальные беседы с пациентами, с родителями маленьких детей, а также демонстрируют подготовленные презентации группам пациентов.

Большинство студентов проходят практику в поликлиниках Волгограда. Примерно 25% обучающихся на факультете студентов проходят практику в поликлиниках по месту жительства. Мы уверены, что те знания, которые студенты получили на кафедре стоматологии детского возраста по курсу профилактики стоматологических заболеваний, будут успешно применены как в Волгограде, так и в других регионах нашей страны, а также и за рубежом. Надеемся, что результаты практики принесут свои плоды и население будет более заботливо относиться к своему стоматологическому здоровью и здоровью своих детей.

Руководитель практики, ассистент кафедры
стоматологии детского возраста, к.м.н. Т.Г. Хмызова

Фото предоставлены автором

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Сегодня, 13:48; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 54;
Подразделение: Отдел производственной практики

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