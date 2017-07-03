1 июля в зале заседаний Ученого совета ВолгГМУ состоялось торжественная церемония выпуска бакалавров направления подготовки «биотехнические системы и технологии». В этом году дипломы получили 17 молодых инженеров для системы здравоохранения. Теперь перед ними стоит выбор: продолжить обучение в магистратуре или приступить к профессиональной деятельности.

Поздравить выпускников с этим событием, к которому они шли 4 года, собрались руководитель направления подготовки «биотехнические системы и технологии», заведующий кафедрой, к.т.н. Сергей Александрович Безбородов, д.т.н., профессор Юрий Петрович Муха, к.ф.-м.н., доцент Максим Владимирович Петров и, конечно же, порадоваться за своих, хотя уже и взрослых, но все же детей, пришли и родители вчерашних студентов.

Праздник проходил по традиционному для подобных мероприятий в Волгоградском медицинском университете сценарию. Приветствия, гимн, клятва, поздравления, напутствия наставников… Дипломы выпускникам вручал руководитель направления С.А.Безбородов. Бакалавров, получивших заветный документ, поздравил профессор Ю.П.Муха, выступивший с напутственной речью. После чего молодые медицинские инженеры дали клятву бакалавра ВолгГМУ, текст которой они получили вместе с дипломами и слова которой повторяли за Сергеем Александровичем. Так состоялся третий выпуск бакалавров направления подготовки «биотехнические системы и технологии».

Завершилось торжественная церемония вручения дипломов поздравительной речью С.А.Безбородова, пожелавшего профессиональных успехов и пригласившего бакалавров продолжить обучение уже в магистратуре по аналогичному направлению подготовки в родной Alma Mater.

И. В. Казимирова

Фото: В. Н. Морозкин