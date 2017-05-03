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Ректор ВолгГМУ, академик РАН В. И. Петров

9 Мая – одновременно и священный, и тяжелый для души праздник. В этот день и накануне мы чаще вспоминаем наших родных и близких, которые прошли пламень войны. Победа досталась очень высокой ценой: разруха, голод, смерть… Победа в Великой Отечественной войне – это подвиг и слава советского народа. И этот подвиг, и эту победу мы должны помнить. Помнить родную историю, помнить рассказы живых свидетелей тех событий, помнить и передавать нашу память следующим поколениям!

В этот день в душе моей горькая святость… Ком в горле уже с вечера, весь день накатывают слезы. Мои мама и папа - военные медики - познакомились на ближних подступах к Сталинграду в июле 1942 года. Они служили в медсанбате 35-ой Гвардейской дивизии генерала Глазкова. Они воевали потому, что хотели защитить свою Родину, еще не родившегося меня... Я родился уже в мирное время, но помню по их рассказам все, через что им довелось пройти. И каждый из нас должен помнить.

9 Мая неизменно дорогой нашим сердцам праздник! И я поздравляю всех с этой скорбной, но в то же время святой и светлой датой. С праздником Великой Победы!

В этот день хочется всем пожелать главного – мира и здоровья, а остальное приложится!..

Вечная память ветеранам и участникам Великой Отечественной войны - тем, кого уже среди нас нет! Низкий поклон тем, кто продолжает жить и напоминать своим подвигом то, о чем забывать нельзя!

В. И. Петров, ректор ВолгГМУ, академик РАН,
Почетный гражданин города-героя Волгограда

Сегодня, 16:11; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 32;
Подразделение: Руководство ВолгГМУ

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