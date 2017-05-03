Уважаемые коллеги к участию в V Съезде хирургов Юга России c международным участием, который пройдет на площадках Ростовского государственного медицинского университета (РостГМУ) с 18 по 19 мая 2017г. приглашаются сотрудники хирургических кафедр ВолгГМУ, практикующие хирурги Волгограда и Волгоградской области. Опубликована СЕТКА ЗАСЕДАНИЙ СЪЕЗДА

Он-лайн регистрация участников Съезда продлена до 18.00 8 мая 2017 года. Оргкомитет Съезда обращает внимание на то, что регистрация считается завершенной, если оплачена квитанция за участие в Съезде. В случае если заявка на он-лайн регистрацию подана, но деньги не поступили на счет Оргкомитета Съезда, регистрация будет осуществляться на месте на общих основаниях.

Список принятых тезисов и программа (вставить активную ссылку http://хирургиростова.рф/sezd-xirurgov/ доступены на официальном сайте Съезда.

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Р.В. Мяконький, по материалам инфосервиса РОХ