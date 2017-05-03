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Студенты педиатрического факультета ВолгГМУ Виктория Пономарева и Александр Панкратов приняли участие во Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медики – герои локальных войн и конфликтов», проведенной при поддержке Научно-образовательного медицинского кластера Южного федерального округа – «Южный», Министерства здравоохранения Ростовской области, ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России 27-28 апреля в Ростове-на-Дону.
В контексте тем конференции «Герои-медики Великой Отечественной войны», «Герои-медики локальных войн и конфликтов», «Философско-исторические аспекты героического подвига» студентам ВолгГМУ было чем поделиться в плане собственных научных изысканий о наших выдающихся земляках. Виктория Пономарева выступила с сообщением «Значение научных открытий З.В. Ермольевой для победы в Великой Отечественной войне». Александр Панкратов познакомил участников конференции с результатами своей научной работы на тему: «Медицина и война (на примере жизни и деятельности А.П. Маресьева)» и стал одним из победителей конференции. Научные исследования были подготовлены на кафедре истории и культурологии ВолгГМУ.
Ростовский государственный медицинский университет и ВолгГМУ связывают давние рабочие и дружеские отношения. Вдвойне приятно было увидеть в музее РостГМУ экспонаты, посвященные истории нашего вуза. Кроме того, участникам конференции удалось познакомиться с историей города, посетить театр, побывать на загородной экскурсии и, в целом, значительно расширить свой кругозор.
Л.М. Медведева, к. филос. н., доцент
Фото предоставила автор
Сегодня, 13:00; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 11;
Подразделение: Кафедра истории и культурологии
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