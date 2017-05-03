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Лекторий: от улыбки до морщинки

До сих пор не знаете, как правильно ухаживать за зубами? Думаете, что совет посещать стоматолога дважды в год – только шуточки? А может, интересуетесь  современными достижениями и трендами в области пластической хирургии? Вышеперечисленным темам и была посвящена недавняя встреча Волгоградского научного кафе – уже восьмая по счёту. А подробнее о том, как всё прошло, вы можете узнать в этой статье.

За окном только началась настоящая весна – внезапно, как обычно бывает в Волгограде. Вместе с растениями расцветают и окружающие, наконец сняв пальто, пуховики и спрятав подальше тёплые шарфы. Самое время для лектория «PRO_внешность: от улыбки до морщинки», который организовало Волгоградское научное кафе в стенах универсальной научной библиотеки им. М. Горького. На этот раз более 60 человек пришли послушать про красивые зубы и возможности пластической хирургии.

Почему чистить зубы необходимо два раза в день, можно ли щетку заменить жевательной резинкой, и какие последствия ждут, если чистку пропустить? Разобраться в этом многообразии вопросов помогла Светлана Клейносова, студентка 5 курса стоматологического ф-та ВолгГМУ. Девушка давно занимается журналистикой в ВолгГМУ, а теперь впервые попробовала себя в качестве лектора Волгоградского научного кафе:

«Бабушка рассказывала мне, что во времена ее молодости были похожие мероприятия. В библиотеках, актовых залах, школах одно сообщество организовывало научно-популярные лекции на абсолютно любые темы: от космоса и до литературы. И читали эти лекции компетентные люди, разумеется. Как только я узнала про Волгоградское научное кафе - тут же поняла, что когда-нибудь хочу выступить там. Пусть это кафе пока на уровне города, но история всё равно возвращается на круги своя: мне кажется, детище Ани (Анна Хоружая, руководитель проекта – прим. авт) получит больший размах, чем мы сейчас можем себе представить».

Светлана хотела донести до слушателей, что профилактика - лучшее лечение. Но во всем нужно знать меру: не стоит после каждого приема пищи сломя голову бежать за зубной щеткой. Чрезмерная гигиена может привести к развитию кандидоза – грибковому заболеванию. Оно возникнет, если нарушить нормальную микрофлору полости рта, которая в норме угнетает жизнедеятельность грибка. А еще не забывайте, что заболевания полости рта могут привести к системным нарушениям. И очень даже явным: например, в практике Светы уже был случай, когда у вылечившего зубы пациента лицо исчезло акне.

Второй лектор – Камаль Таха, офтальмолог, пластический хирург, аспирант кафедры клинической фармакологии ВолгГМУ. Он рассказал аудитории о современных возможностях пластической хирургии: пересадке лица, увеличении и подтяжке груди. И, конечно, о хирургических способах избавления от морщин – неспроста же у лектория такое название. Тем не менее «уход за кожей лучше начинать с косметических процедур, а уже потом обращаться к пластике», - пояснил Камаль.

Своими впечатлениями поделилась студентка 3 курса педиатрическоо ф-та Ольга Мезенцева, впервые посетившая лекторий от научного кафе: «Понравились выступления докладчиков. Лекторы поделились самым главным, что может заинтересовать обычного человека. Я, например, узнала, что отбеливающая паста - зло: ей можно пользоваться только чередуя с обычной, иначе улыбаться вскоре будет нечем. Также переменно нужно использовать электрическую щетку с мануальной: иначе - рискуем навредить эмали. Второй доклад удивил контрастами до и после пластических операций на лице».

Кстати, вы можете прочитать про Светлану и Камаля подробнее – совсем недавно на сайте Волгоградского медуниверситета появились их интервью. А мы будем ждать следующий лекторий, который традиционно состоится в конце месяца. За актуальной информацией можно следить в группе Волгоградского научного кафе ВКонтакте.

Любовь Пушкарская
фото: Ольга Мезенцева

Больше фотографий мероприятия - в альбоме группы медиастудии "Аллегро" ВКонтате

Лекторий: от улыбки до морщинки
Лекторий: от улыбки до морщинки
Лекторий: от улыбки до морщинки
Лекторий: от улыбки до морщинки
Лекторий: от улыбки до морщинки
Лекторий: от улыбки до морщинки
Лекторий: от улыбки до морщинки
Лекторий: от улыбки до морщинки
Лекторий: от улыбки до морщинки
Лекторий: от улыбки до морщинки

Сегодня, 22:42; Опубликовал: Ольга Мезенцева; Рубрика: Это интересно; Просмотров: 18;
Подразделение: Волгоградский государственный медицинский университет (ВолгГМУ)

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