Рубрики Web of Science - ресурс со многими возможностями С апреля 2017 всем научным организациям и вузам Министерства образования и науки был предоставлен доступ к самой авторитетной базе данных научного цитирования Web of Science. Этот ресурс считается одним из самых необходимых для информационного сопровождения научных исследований, так как предоставляет ученому поддержку на всех этапах его деятельности: поиска самых последних и актуальных работ по интересующему его направлению, написания и оформления публикации по результатам исследования, подбора журналу для опубликования статьи и ведения авторского профиля – списка собственных работ. Благодаря распространенности в научном мире сервисов Web of Science, авторский профиль на этой платформе – ResearcherID – одно из самых популярных средств для профессионального общения ученых всего мира. Во-первых, ResearcherID – это возможность продемонстрировать научному миру свои достижения, отраженные в научных публикациях. Это визитная карточка ученого, средство для создания «собственного имени», его узнаваемости и авторитетности, а вследствие этого, и для увеличения цитируемости. Во-вторых, он дает возможность найти коллег, ведущих работы в аналогичной области исследования, и, может быть, будущих соавторов. С другой стороны, необходимость ведения авторского профиля Web of Science диктуется многими нормативными документами. При рассмотрении заявок на некоторые гранты наличие публикаций в Web of Science является обязательным условием, и отсутствие авторского профиля ResearcherID не даст пройти даже этап конкурсной документации. Многие заявки на премии сопровождаются документами, в которых также необходимо указание собственного ResearcherID. Кроме того, участие ученого в качестве эксперта в диссертационном совете в обязательном порядке предполагает наличие значимых в своей области публикаций, отраженных в авторских профилях международных индексов цитирования – ScopusID и ResearcherID. В будущем, возможно, и размер материального стимулирования за научные работы в рамках подведения итогов рейтинга преподавателей будет также определяться, в частности, и отражением собственных публикаций в авторском профиле Web of Science. Напоминаю, что в ResearcherID можно добавлять документы не только из Web of Science. Можно загрузить описания своих публикаций из других баз данных, например, из Scopus. Можно вручную добавить описания своих работ, которые Вы считаете значимыми, в том числе и на русском языке. Создание авторского профиля не займет много времени, а может дать много возможностей, обеспечит информационную поддержку Вашего научного имени. Если возникнут какие-либо сложности с регистрацией в ResearcherID, внесением в него документов, можно обратиться за помощью в библиотеку. Ведение авторского профиля в Web of Science – в упрощенном виде - возможно и вне рамок подписки на этот ресурс. Этот сервис является бесплатным. Что же дает подписка на эту базу данных? Любое научное исследование начинается с обзора тех материалов, которые были опубликованы к настоящему моменту. С помощью Web of Science можно определять самые актуальные направления в той или области знаний и с помощью этих знаний выстраивать свои исследования. В отличие от полнотекстовых баз данных, в которых есть тексты статей и книг какого-нибудь издательства, наукометрические базы данных, к которым относится и Web of Science, позволяют решать более стратегические задачи. Так ключевая база данных Web of Science Core Collection - это индекс цитирования. Ее цель – выявить те мировые исследования, которые определяют ход науки и являются наиболее авторитетными. При помощи анализа цитирования мы можем найти самые важные исследования в интересующей нас области, те статьи, которые выйдут в ближайшем будущем, перспективные журналы для публикации своих работ, а также авторов и экспертов, которые могут стать Вашими партнерами в научной деятельности. Чтобы обеспечить объективность отбора данных для основной коллекции, Clarivate Analytics, компания, которая поддерживает этот ресурс, также как и ее предшественница Thomson Reuters, не издает своих собственных журналов. Соответственно, она не обладает правом распространения полных текстов, но в Web of Science всегда можно найти информацию о публикациях, их цитировании и краткие аннотации статей. К тому же в Web of Science всегда есть ссылки для перехода на полный текст. В базе данных существуют два основных варианта такого перехода. Первый вариант предполагает переход к полному тексту на сайте самого журнала. Для этого под описанием статьи есть кнопка «полный текст от издателя». При этом доступ к полному тексту всегда зависит от того, есть ли подписка на данный журнал. Если подписка есть, можно скачать полный текст. Если подписки на журнал нет, то существует возможность купить текст статьи. Некоторые статьи опубликованы в журналах открытого доступа или в гибридных журналах в открытом доступе. Это означает, что они бесплатны для всех заинтересованных ученых, вне зависимости от подписки. Эти статьи можно прочесть полностью. Если Вы не смогли прочесть заинтересовавшую Вас статью на сайте издательства, Web of Science предлагает также другой вариант: поиск полного текста в открытом доступе в Интернете. Для того, чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо перейти в полную запись о статье, нажав на ее заглавие. На странице описания статьи имеется кнопка «Найти полный текст». Это совместный проект Web of Science с компанией Google, который дает возможность запустить поиск полного текста статьи в Google Scholar (Google Академия), не выходя из платформы Web of Science. Если автор сам разместил полный текст статьи на сайте университета или в своем личном профиле, Вы увидите соответствующую ссылку и сможете прочесть полный текст. Этот поиск приносит больше всего результата для публикаций, которые вышли более года назад. То есть, доступ к Web of Science не гарантирует доступа к полным текстам, однако при помощи Web of Science Вы всегда сможете получить информацию о самых важных исследованиях, включая краткие аннотации, выбрать из них наиболее интересные и релевантные для своей работы и затем попытаться найти полный текст на сайте журнала либо в открытом доступе. В Web of Science существует ряд инструментов, которые облегчают работу с системой. Так персональный профиль позволяет сохранять часто выполняемые поисковые запросы, настраивать уведомления о появлении новых публикаций по заданным параметрам (определенного автора или, например, Ваших собственных статей, определенной тематики) или новых цитирований заданных публикаций. Очень удобно также, что интерфейс платформы на русском языке. Конечно, наличие публикаций в Web of Science зависит от тех журналов, в которых печатаются Ваши статьи. В основную базу Web of Science Core Collection включены лишь немногим более 12500 журналов с импакт-фактором – «золотая» коллекция научных журналов, тщательно отобранных командой экспертов. С 2015 года в Web of Science дополнительно входит коллекция Emerging Sources Citation Index. Это те журналы, которые отражают развивающиеся в последние годы научные направления и претендуют на вхождение в основные индексы. Для них еще не рассчитываются импакт-факторы, но формально они соответствуют требованиям Web of Science и имеют достаточное большое количество цитирования. Через 2 года такие журналы или переходят в основной перечень Core Collection, или исключаются из системы. На сайте Clarivate Analytics можно познакомиться со списком этих журналов. Среди них такие российские журналы по медицине как: DIABETES MELLITUS, INFEKTSIYA I IMMUNITET, ONKOUROLOGIYA, RATIONAL PHARMACOTHERAPY IN CARDIOLOGY, SOVREMENNYE TEHNOLOGII V MEDICINE и другие. В настоящее время в базе данных Web of Science Core Collection 1198 публикаций наших ученых. Количество цитирований 1765. С начала 2017 года количество публикаций выросло на 181 документ (за весь 2016 год – увеличение составило 118 документов). Выросло и среднее цитирование статей – с 1,45 до 1,47. Индекс Хирша ВолгГМУ остался на прежнем уровне – 15. Теперь, когда у вуза есть подписка на такой мощный аналитический инструмент, как Web of Science, который помогает: сделать исследования более качественными,

определиться с актуальными направлениями,

продемонстрировать уникальность собственных разработок – можно ожидать, что рост наукометрических показателей вуза и наших ученых в этой системе явится отражением возросшего уровня научных исследований. Для дополнительной информации по ресурсу можно воспользоваться материалами «Информационного портала о работе на платформе Web of Science» на русском языке. Некоторые из этих материалов использовались в этой статье. Информационную поддержку вы также можете получить в библиотеке (1-03 главного корпуса, с 8-30 до 17-00). Л. Г. Борисова,

зав. отделом автоматизации библиотечных процессов библиотеки ВолгГМУ

