В конце апреля на базе Пензенского базового медицинского колледжа состоялся заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности 33.02.01 Фармация.

Волгоградскую область представляла студентка Медицинского колледжа ВолгГМУ, победительница регионального этапа, Юлия Курляк.

Целью олимпиады профессионального мастерства является выявление одаренных и талантливых студентов, повышение качества профессионального образования специалистов среднего звена, реализации творческого потенциала обучающихся.

В день открытия олимпиады 26 участников из регионов страны получили напутствие от Министра образования Пензенской области Воронкова А.Г., директора ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» Пономаренко С.Н., заместителя министра здравоохранения Пензенской области Чижовой О.В., заместителя начальника отдела непрерывного профессионального медицинского и фармацевтического образования ФГБУ ДПО «Всероссийский учебно-научно-методический центр по непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию» Министерства здравоохранения Российской Федерации Брищук М.Ю.; приветственный адрес от Министра здравоохранения РФ Скворцовой В.И. вручила главный специалист-эксперт Отдела среднего и высшего профессионального образования Департамента медицинского образования и кадровой политики Министерства здравоохранения Российской Федерации Яимова С.И.

Программа соревнований формировалась в соответствии с общими и профессиональными компетенциями по специальности 33.02.01 Фармация и состояла из профессиональных комплексных заданий I и II уровня. Участники проходили тестирование по вопросам информационных технологий в профессиональной деятельности, знания оборудования, систем качества, стандартизации и сертификации, охраны труда, безопасности жизнедеятельности, безопасности окружающей среды, экономики и правового обеспечения профессиональной деятельности. Оценка способности организовывать деятельность коллектива и на оценку умений эффективного общения проводилось в форме решения задачи. Знания иностранного языка, необходимого в организации профессиональной деятельности на современном уровне, оценивались при выполнении задания "Перевод профессионального текста", который включал письменный перевод профессионального текста без использования словаря, аудирование и выполнение задания к аудиотексту.

Организация и проведение олимпиады были высоко оценены участниками мероприятия. В ходе олимпиады они приобрели необходимый практический опыт. Кроме самих соревнований была предложена обширная культурная и деловая программа – обзорная экскурсия по Пензе, посещение театра, музея, экскурсии на фармацевтические предприятия города.

Е.В. Сорокина,

заведующая отделением «Фармация» Медицинского колледжа ВолгГМУ.

Фото предоставлено организатором олимпиады