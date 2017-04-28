Для слабовидящих | RSS | English
Главная страница »» Новости сайта »» ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России объявляет конкурс на замещение должностей:

Лента новостей

Герб ВолгГМУ

- старшего научного сотрудника лаборатории антиоксидантных средств научно-исследовательского института. Заявки на участие в конкурсе по данной должности принимаются с 05 мая 2017 г. по 25 мая 2017 г. на портале вакансий по ссылке:  http://ученые-исследователи.рф/vacancies/card/649d3f3c-7e96-ae47-5793-5048b5babbcf

- старшего научного сотрудника лаборатории лекарственной безопасности научно-исследовательского института. Заявки на участие в конкурсе по данной должности принимаются с 05 мая 2017 г. по 25 мая 2017 г. на портале вакансий по ссылке:  http://ученые-исследователи.рф/vacancies/card/42472439-a378-520b-f376-11dc85ce535a

Дата проведения конкурса: 30 мая 2017 г. в 14:00

Информация о конкурсе размещена на сайте ВолгГМУ в разделе «Работнику», «Документы управления кадров», «Особенности регулирования труда научных работников»,  «Конкурс на замещение должностей научных работников».

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Волгоградский государственный медицинский университет
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(400131, г Волгоград, пл. Павших борцов, д. 1; тел. (8442) 38-50-58)

Сегодня, 13:07; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 37;
Подразделение: Управление кадров

Личный кабинет

Ближайшие события

Экспорт в iCal (Beta)

Топ 5 новостей за неделю

Топ 5 новостей за месяц

Лучшие авторы в апреле

  1. Светлана Клейносова
  2. Елена Сухорукова
  3. Наталья Гончаренко
  4. Александра Воднева
  5. Роман Мяконький

Контактная информация

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

400131, Россия, г. Волгоград,
площадь Павших Борцов, д. 1

Телефон: +7 (8442) 38-50-05
Приёмная комиссия: +7 (8442) 53-23-33
Foreign Department: +7 (8442) 38-30-28

http://www.volgmed.ru
1, Pavshikh Bortsov Sq., Volgograd,
400131, Russian Federation

Статистика посещений

Яндекс.Метрика
Copyright © 2007-2017 Волгоградский государственный медицинский университет - Все права защищены