- старшего научного сотрудника лаборатории антиоксидантных средств научно-исследовательского института. Заявки на участие в конкурсе по данной должности принимаются с 05 мая 2017 г. по 25 мая 2017 г. на портале вакансий по ссылке: http://ученые-исследователи.рф/vacancies/card/649d3f3c-7e96-ae47-5793-5048b5babbcf

- старшего научного сотрудника лаборатории лекарственной безопасности научно-исследовательского института. Заявки на участие в конкурсе по данной должности принимаются с 05 мая 2017 г. по 25 мая 2017 г. на портале вакансий по ссылке: http://ученые-исследователи.рф/vacancies/card/42472439-a378-520b-f376-11dc85ce535a

Дата проведения конкурса: 30 мая 2017 г. в 14:00

Информация о конкурсе размещена на сайте ВолгГМУ в разделе «Работнику», «Документы управления кадров», «Особенности регулирования труда научных работников», «Конкурс на замещение должностей научных работников».

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Волгоградский государственный медицинский университет

Министерства здравоохранения Российской Федерации

(400131, г Волгоград, пл. Павших борцов, д. 1; тел. (8442) 38-50-58)