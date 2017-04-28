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Лента новостей
- старшего научного сотрудника лаборатории антиоксидантных средств научно-исследовательского института. Заявки на участие в конкурсе по данной должности принимаются с 05 мая 2017 г. по 25 мая 2017 г. на портале вакансий по ссылке: http://ученые-исследователи.рф/vacancies/card/649d3f3c-7e96-ae47-5793-5048b5babbcf
- старшего научного сотрудника лаборатории лекарственной безопасности научно-исследовательского института. Заявки на участие в конкурсе по данной должности принимаются с 05 мая 2017 г. по 25 мая 2017 г. на портале вакансий по ссылке: http://ученые-исследователи.рф/vacancies/card/42472439-a378-520b-f376-11dc85ce535a
Дата проведения конкурса: 30 мая 2017 г. в 14:00
Информация о конкурсе размещена на сайте ВолгГМУ в разделе «Работнику», «Документы управления кадров», «Особенности регулирования труда научных работников», «Конкурс на замещение должностей научных работников».
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Сегодня, 13:07; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 37;
Подразделение: Управление кадров
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
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