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Итоги заседания секции «Внутренние болезни»

На заседании секции «Внутренние болезни» итоговой апрельской конференции ВолгГМУ студенты и молодые ученые-терапевты выступили с докладами по кардиологии, эндокринологии и другим актуальным проблемам клинической медицины.

В апреле текущего года в Волгоградском государственном медицинском университете прошла традиционная научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные проблемы экспериментальной и клинической медицины», на которой были представлены работы молодых ученых и студентов – кружковцев кафедр терапевтического профиля.

На заседании секции «Внутренние болезни», прошедшем в день открытия конференции, выступили 8 молодых ученых и 14 студентов. География работ впечатляет. На секцию приехали представители вузов научно-образовательного медицинского кластера южного федерального округа «Южный» - медицинских университетов Кубани, Ростова, Астрахани и Волгограда. Также результаты исследований представили гости из Саратовского, Уральского медицинских университетов и филиала ВолгГМУ - Пятигорского медико-фармацевтического института. Кафедра внутренних болезней педиатрического и стоматологического факультета под руководством д.м.н., профессора М.Е. Стаценко в этом году представила наибольшее количество работ студентов (8 докладов) и молодых ученых (6 докладов) по различным направлениям, ведущим из которых стала кардиология.

В итоге дипломами были отмечены:

Среди работ молодых ученых:

1 место
М.Н. Титаренко «Висцеральное ожирение и нарушения микроциркуляции у больных артериальной гипертензией и сахарным диабетом 2 типа»

2 место
Ю.Е. Лопушкова «Состояние сосудистой стенки крупных артерий у больных хронической сердечной недостаточностью и хронической обструктивной болезнью легких».
Д.Д. Бальбекова «Особенности коморбидного фона у больных с бронхообструктивным синдромом.

3 место
Ю.В. Булаева, О.Н. Семенова «Приверженность к лекарственной терапии пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями различных ЛПУ».
Ю.А. Рындина «Возможность краткосрочного применения мельдония у больных с хронической сердечной недостаточностью и сопутствующим сахарным диабетом 2 типа».
М.К. Швец «Определение метаболического индекса у больных артериальной гипертензией и сахарным диабетом 2 типа».

Студенты:

1 место:
А.В. Зуб «Дополнительные возможности цитопротекторной терапии пациентов с хронической сердечной недостаточностью ишемического генеза и сахарным диабетом 2 типа».

2 место:
Е.А. Петранина, И.Э. Харсун «Взаимосвязь кризового течения артериальной гипертензии с очаговыми поражениями надпочечников».
Д.А. Ряднов, А.В. Остраух, М.Р. Ломакина, Д.С. Гузенко, Ш.С. Нухов «Сравнительный анализ показателей физической и социальной адаптации у курящих и некурящих студентов медицинских вузов».

3 место:
А.К. Михайленко, А.В. Овчаренко, Ю.М. Кочали «Значение соблюдения правил подготовки к ПГТТ для лабораторной диагностики гестационного сахарного диабета».
О.А. Пикалова, Н.В. Файзулина «Изучение скорости распространения пульсовой волны у больных гипертонической болезнью».
О.С. Покусаева «Распространенность нарушений углеводного обмена у пациентов 40-65 лет, требующих гиполипидемической терапии».

Андрей Зуб
Фото: Елизавета Хохлачева

Итоги заседания секции «Внутренние болезни»
Итоги заседания секции «Внутренние болезни»
Итоги заседания секции «Внутренние болезни»
Итоги заседания секции «Внутренние болезни»
Итоги заседания секции «Внутренние болезни»
Итоги заседания секции «Внутренние болезни»
Итоги заседания секции «Внутренние болезни»
Итоги заседания секции «Внутренние болезни»
Итоги заседания секции «Внутренние болезни»
Итоги заседания секции «Внутренние болезни»
Итоги заседания секции «Внутренние болезни»
Итоги заседания секции «Внутренние болезни»
Итоги заседания секции «Внутренние болезни»
Итоги заседания секции «Внутренние болезни»
Итоги заседания секции «Внутренние болезни»
Итоги заседания секции «Внутренние болезни»
Итоги заседания секции «Внутренние болезни»

Сегодня, 01:11; Опубликовал: Илья Моисеев; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 17;
Подразделение: Кафедра внутренних болезней педиатрического и стоматологического факультетов

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