Итоги заседания секции «Внутренние болезни»

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На заседании секции «Внутренние болезни» итоговой апрельской конференции ВолгГМУ студенты и молодые ученые-терапевты выступили с докладами по кардиологии, эндокринологии и другим актуальным проблемам клинической медицины.
В апреле текущего года в Волгоградском государственном медицинском университете прошла традиционная научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные проблемы экспериментальной и клинической медицины», на которой были представлены работы молодых ученых и студентов – кружковцев кафедр терапевтического профиля.
На заседании секции «Внутренние болезни», прошедшем в день открытия конференции, выступили 8 молодых ученых и 14 студентов. География работ впечатляет. На секцию приехали представители вузов научно-образовательного медицинского кластера южного федерального округа «Южный» - медицинских университетов Кубани, Ростова, Астрахани и Волгограда. Также результаты исследований представили гости из Саратовского, Уральского медицинских университетов и филиала ВолгГМУ - Пятигорского медико-фармацевтического института. Кафедра внутренних болезней педиатрического и стоматологического факультета под руководством д.м.н., профессора М.Е. Стаценко в этом году представила наибольшее количество работ студентов (8 докладов) и молодых ученых (6 докладов) по различным направлениям, ведущим из которых стала кардиология.
В итоге дипломами были отмечены:
Среди работ молодых ученых:
1 место
2 место
3 место
Студенты:
1 место:
2 место:
3 место:
Андрей Зуб
Сегодня, 01:11; Опубликовал: Илья Моисеев; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 17;
Подразделение: Кафедра внутренних болезней педиатрического и стоматологического факультетов
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