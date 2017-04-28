Итоги заседания секции «Внутренние болезни»

На заседании секции «Внутренние болезни» итоговой апрельской конференции ВолгГМУ студенты и молодые ученые-терапевты выступили с докладами по кардиологии, эндокринологии и другим актуальным проблемам клинической медицины.

В апреле текущего года в Волгоградском государственном медицинском университете прошла традиционная научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные проблемы экспериментальной и клинической медицины», на которой были представлены работы молодых ученых и студентов – кружковцев кафедр терапевтического профиля.

На заседании секции «Внутренние болезни», прошедшем в день открытия конференции, выступили 8 молодых ученых и 14 студентов. География работ впечатляет. На секцию приехали представители вузов научно-образовательного медицинского кластера южного федерального округа «Южный» - медицинских университетов Кубани, Ростова, Астрахани и Волгограда. Также результаты исследований представили гости из Саратовского, Уральского медицинских университетов и филиала ВолгГМУ - Пятигорского медико-фармацевтического института. Кафедра внутренних болезней педиатрического и стоматологического факультета под руководством д.м.н., профессора М.Е. Стаценко в этом году представила наибольшее количество работ студентов (8 докладов) и молодых ученых (6 докладов) по различным направлениям, ведущим из которых стала кардиология.

В итоге дипломами были отмечены:

Среди работ молодых ученых:

1 место

М.Н. Титаренко «Висцеральное ожирение и нарушения микроциркуляции у больных артериальной гипертензией и сахарным диабетом 2 типа»

2 место

Ю.Е. Лопушкова «Состояние сосудистой стенки крупных артерий у больных хронической сердечной недостаточностью и хронической обструктивной болезнью легких».

Д.Д. Бальбекова «Особенности коморбидного фона у больных с бронхообструктивным синдромом.

3 место

Ю.В. Булаева, О.Н. Семенова «Приверженность к лекарственной терапии пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями различных ЛПУ».

Ю.А. Рындина «Возможность краткосрочного применения мельдония у больных с хронической сердечной недостаточностью и сопутствующим сахарным диабетом 2 типа».

М.К. Швец «Определение метаболического индекса у больных артериальной гипертензией и сахарным диабетом 2 типа».

Студенты:

1 место:

А.В. Зуб «Дополнительные возможности цитопротекторной терапии пациентов с хронической сердечной недостаточностью ишемического генеза и сахарным диабетом 2 типа».

2 место:

Е.А. Петранина, И.Э. Харсун «Взаимосвязь кризового течения артериальной гипертензии с очаговыми поражениями надпочечников».

Д.А. Ряднов, А.В. Остраух, М.Р. Ломакина, Д.С. Гузенко, Ш.С. Нухов «Сравнительный анализ показателей физической и социальной адаптации у курящих и некурящих студентов медицинских вузов».

3 место:

А.К. Михайленко, А.В. Овчаренко, Ю.М. Кочали «Значение соблюдения правил подготовки к ПГТТ для лабораторной диагностики гестационного сахарного диабета».

О.А. Пикалова, Н.В. Файзулина «Изучение скорости распространения пульсовой волны у больных гипертонической болезнью».

О.С. Покусаева «Распространенность нарушений углеводного обмена у пациентов 40-65 лет, требующих гиполипидемической терапии».

Андрей Зуб

Фото: Елизавета Хохлачева