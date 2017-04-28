14 мая (воскресенье) 2017 года - в Камышин.

В программе: посещение историко-краеведческого музея, музея Маресьева

Отъезд от главного входа в 8:00.

С собой взять: продукты питания.

Заявки на поездку от желающих принимаются в профкоме.

Обращаться по тел. (8442) 38-53-33 или комн. 5-05.