14 мая (воскресенье) 2017 года в поездку по святым местам в Серафимовичский Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский женский монастырь.

Отъезд от главного входа в 8:00.

С собой взять: продукты питания, женщинам - платки и юбки.

Заявки на поездку от желающих принимаются в профкоме.

Обращаться в профком по тел. (8442) 38-53-33 или комн. 5-05.