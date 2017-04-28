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14 мая (воскресенье) 2017 года в поездку по святым местам в Серафимовичский Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский женский монастырь.
Сегодня, 18:59; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 37;
Подразделение: Объединенный профком сотрудников и студентов
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