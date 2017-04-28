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Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский монастырь

14 мая (воскресенье) 2017 года в поездку по святым местам в Серафимовичский Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский женский монастырь.
Отъезд от главного входа в 8:00.
С собой взять: продукты питания, женщинам - платки и юбки.
Заявки на поездку от желающих принимаются в профкоме.
Обращаться в профком по тел. (8442) 38-53-33 или комн. 5-05.

Сегодня, 18:59; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 37;
Подразделение: Объединенный профком сотрудников и студентов

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