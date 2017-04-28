Месяц назад стартовала акция «Экостайл», в которой принял участие и Волгоградский государственный медицинский университет. Студенты принесли свои черновики и шпаргалки, преподаватели сдали бракованные методички и листы с итоговыми работами учащихся. А все ради благой цели - спасения деревьев.

Полторы тонны! В это трудно поверить, но всего лишь за месяц «обитатели» медвуза собрали такое количество макулатуры. Данная акция обладает действием 3в1: помогает избавиться от кипы ненужной бумаги, спасает жизнь деревьям и способствует эмоциональной разрядке (что немаловажно для нормальной жизнедеятельности студента). Автор статьи лично видела, как какой-то первокурсник яростно запихивал листы с распечаткой по химии в бак для приема макулатуры.

Теперь же хочется сказать о героях сего действия - людях, с чьей помощью все это было собрано, вывезено и взвешено. Студентка педиатрического факультета Анна Егорова, студентка лечебного факультета Мария Шарова и студенты медико-биологического факультета Евгения Саканелашвили и Тимур Сижажев только за первый день по окончании приема разобрали более 639 кг бумаги. Остальные 860 (с небольшим) килограммов собрали в последующие несколько дней. К сожалению, старания привели только к благодарственному письму.

Да, несмотря на масштаб, полутора тонн оказалось недостаточно для призового места. Подведение итогов региональной экологической акции «Экостайл» состоялось в ГБУ ВО «Региональный информационно-аналитический центр». Там руководитель движения «ЭкоМед» ВолгГМУ Анна Егорова наряду с активистами других образовательных учреждений получила поздравления за проделанную работу. При подсчете выяснилось, что участники акции общими усилиями собрали более 30 тонн макулатуры. Анна порадовалась и такому результату: «Главное - не сколько мы сдали, а то, что у нас такой "маленький" оборот бумаги. Я не хотела, грубо говоря, вымогать бумагу. Мы сдали столько, сколько было».

Жанна Саканелашвили поделилась впечатлениями от проведенной акции: «На самом деле, оказалось, что и без нас преподаватели университета сдавали макулатуру на переработку. Это было очень неожиданно и приятно. Но есть одно «но». Меня удивило, насколько много печатается изданий, которые даже порой не используются. Можно снизить производство, тогда и бумаги будет требоваться меньше».

В заключение хочется добавить немного занимательной математики. В прошлой статье, которая призывала всех «не ждать, а сдавать», автор привела несколько конкретных цифр: 60 кг бумаги спасут одно дерево. В итоге непосредственно медуниверситет набрал на небольшую аллейку, а весь город - на целый лесопарк. Благодаря всем неравнодушным в Волгограде скоро откроется экологический штаб «Экоград». А это значит, что нас ждут новые «зеленые акции», а город продолжит «лечить свои лёгкие».

Ангелина Усенкова

фото: Илья Моисеев