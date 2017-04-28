Тестовый доступ к крупнейшей подписной коллекции научных электронных книг Academic Complete продлен до 26 мая 2017 г.

Academic Complete - это политематическая коллекция из более чем 140 тыс. наименований научных электронных книг ведущих издательств мира.

По результатам статистики использования ресурса 2016 года составлен ТОП-50 самых популярных изданий среди пользователей всего мира.

В топе-50 такие книги по медицине, как

NRP: Textbook of Neonatal Resuscitation / American Academy of Pediatrics, 2011

Introduction to Hospital and Health-System Pharmacy Practice / Holdford, David A., ed., 2010.

Полный список самых используемых электронных книг.

Для доступа к ресурсу необходимо создать персональную учетную запись, используя кнопку "JOIN EBOOK CENTRAL" в закладке “Sign In”. Однажды пройдя процедуру авторизации, находясь в локальной сети вуза, Вы можете использовать Ваши индивидуальные логин и пароль для удаленного доступа.

После авторизации пользователю доступны копирование, печать и загрузка книг или глав, индивидуальная книжная полка с возможностью сохранения результатов поиска и примечаний в книгах.

Страница со вспомогательными материалами на русском языке доступна по ссылке: http://proquest.libguides.com/ebcacrussia.

Л. Г. Борисова, зав. отделом автоматизации

библиотечных процессов библиотеки