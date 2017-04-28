Гостеприимство Республики Татарстан в полной мере ощутили на себе участники финальной части VI Фестиваля спорта студентов медицинских и фармацевтических вузов России. С 22 по 27 апреля 2017 года девушки-волейболистки в составе делегации ВолгГМУ приняли участие в грандиозном празднике спорта.

В Казань из 8 округов съехались 12 сильнейших женских волейбольных команд. На этот раз столица Татарстана встречала представительниц игры с мячом из Барнаула, Волгограда, Екатеринбурга, Ижевска, Казани, Красноярска, Махачкалы, Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Уфы, Ярославля.

Фаворитами турнира, уже пятый год подряд, являлись сборные Алтайского ГМУ, Рязанского ГМУ, Первого московского ГМУ имени И.М. Сеченова. Остальные команды были примерно равны в техническом и тактическом мастерстве. И этот факт только подтверждал высокий уровень соревнований.

Наши девочки продемонстрировали все, на что были способны. Всего две игры, проигранные за весь турнир, это хороший результат! Ведь волейболистки ВолгГМУ уступили только победителю – Алтайскому ГМУ и серебряному призеру – Ижевскому ГМУ.

Финальная встреча с сильными Красноярскими спортсменками за 5-6 место была поистине драматичной и показала, что ВолгГМУ – это сплоченный, боеспособный коллектив, готовый до конца сражаться за победу. Только последняя партия, которая закончилась со счетом 15:11, позволила нашим девочкам занять достойное 5 место.

Надо отметить возросший уровень мастерства команд-финалисток турнира. На протяжении всех игровых дней ни одного очка на площадке не было отдано без борьбы. Болельщики получили много впечатлений от красивого и эмоционального волейбола, участницы – неоценимую игровую практику.

Нашу сборную представляли: капитан Анна Никитина (4 курс, медико-биологический факультет), Татьяна Аланова (ординатор), Надежда Файзулина (6 курс, лечебный факультет), Диана Гуреева (5 курс, медико-биологический факультет), Эльнара Муташева (4 курс, лечебный факультет), Софья Караичева (4 курс, факультет социальной работы), Наталья Лаптева (3 курс, педиатрический факультет), Евгения Андреева (4 курс, медико-биологический факультет).

Поздравляем сборную команду ВолгГМУ с хорошим выступлением в Казани. Ведь занятое пятое место среди 58 медицинских и фармацевтических вузов России – это нелегкий труд и масса переживаний, порой усталость и разочарование. Конечно же, радость побед и преодолений. Волейбол – это любимая игра студенческой молодежи и совершенствоваться в ней можно бесконечно. Желаем нашим волейболисткам дальнейших успехов и в спорте, и в учебе!

Тренер команды, доцент И.А. Ушакова

Фото Н.Р. Садыкова