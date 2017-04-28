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20 апреля 2017 года на кафедре госпитальной терапии ВолгГМУ совместно с Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной ревматологии» прошло заседание секции «Ревматология» в рамках 75-й открытой научно-практической конференции молодых ученых и студентов ВолгГМУ с международным участием.

Рассматривались актуальные проблемы ревматологии, студенты и молодые ученые проявили большой интерес. Докладчики, представившие наиболее интересные доклады, награждены дипломами.

Дипломы молодых ученых:

  • I. Владислав Александров (номер работы в программе конференции – 1).
  • II. Светлана Доценко (номер работы в программе конференции – 3), Евгений Папичев (номер работы в программе конференции – 8)
  • III. Кристина Войченко (номер работы в программе конференции – 2)

Дипломы студентов:

  • I. Мадина Капланова, Максим Федин (номер работы в программе конференции – 3)
  • II. Кристина Бусарова; Сергей Мелихов (номера работ в программе конференции – 1;4)
  • III. Александра Харькина, Тамара Джанхотова (номер работы в программе конференции – 5)

Кроме того, надо добавить, что кафедра поздравляет клинического ординатора Дарью Бальбекову (доклад - «Особенности коморбидного фона у больных с бронхообструктивным синдромом». Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра госпитальной терапии, ВПТ с курсом клинической ревматологии ФУВ ВолгГМУ, научный руководитель – зав. кафедрой госпитальной терапии, ВПТ с курсом клинической ревматологии ФУВ ВолгГМУ, д.м.н., доц. Л. Н. Шилова), а также студентов Нг Черн Хуэй и Ли Вей Ксин (доклад – «Smoking as a factor of worsening metabolic control in diabetes type 2 patients». Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра госпитальной терапии, ВПТ с курсом клинической ревматологии ФУВ ВолгГМУ, научный руководитель – асс. кафедры госпитальной терапии, ВПТ с курсом клинической ревматологии ФУВ, к.м.н. О.Д. Королик), занявших 2 место в секции «Внутренние болезни» и 3 в секции MEDICINE IN ENGLISH, соответственно. Всем успехов!

Заведующая кафедрой госпитальной терапии,
ВПТ с курсом клинической ревматологии ФУВ,
д.м.н. Л.Н. Шилова

Фото из архива кафедры

Программа 75-й открытой научно-практической конференции молодых ученых и студентов ВолгГМУ

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Вчера, 23:26; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 16;
Подразделение: Кафедра русского языка и социально-культурной адаптации

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