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20 апреля 2017 года на кафедре госпитальной терапии ВолгГМУ совместно с Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной ревматологии» прошло заседание секции «Ревматология» в рамках 75-й открытой научно-практической конференции молодых ученых и студентов ВолгГМУ с международным участием.
Рассматривались актуальные проблемы ревматологии, студенты и молодые ученые проявили большой интерес. Докладчики, представившие наиболее интересные доклады, награждены дипломами.
Дипломы молодых ученых:
Дипломы студентов:
Кроме того, надо добавить, что кафедра поздравляет клинического ординатора Дарью Бальбекову (доклад - «Особенности коморбидного фона у больных с бронхообструктивным синдромом». Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра госпитальной терапии, ВПТ с курсом клинической ревматологии ФУВ ВолгГМУ, научный руководитель – зав. кафедрой госпитальной терапии, ВПТ с курсом клинической ревматологии ФУВ ВолгГМУ, д.м.н., доц. Л. Н. Шилова), а также студентов Нг Черн Хуэй и Ли Вей Ксин (доклад – «Smoking as a factor of worsening metabolic control in diabetes type 2 patients». Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра госпитальной терапии, ВПТ с курсом клинической ревматологии ФУВ ВолгГМУ, научный руководитель – асс. кафедры госпитальной терапии, ВПТ с курсом клинической ревматологии ФУВ, к.м.н. О.Д. Королик), занявших 2 место в секции «Внутренние болезни» и 3 в секции MEDICINE IN ENGLISH, соответственно. Всем успехов!
Заведующая кафедрой госпитальной терапии,
Фото из архива кафедры
Программа 75-й открытой научно-практической конференции молодых ученых и студентов ВолгГМУ
Вчера, 23:26; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 16;
Подразделение: Кафедра русского языка и социально-культурной адаптации
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