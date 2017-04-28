Сегодня в Белом зале Волгоградской областной администрации состоялась церемония вручения государственных наград жителям региона, отмеченным Указом Президента России за большой вклад в развитие здравоохранения, образования, культуры, промышленности. Среди награжденных проректор по научно-исследовательской работе ВолгГМУ, профессор М. Е. Стаценко.

Вклад Михаила Евгеньевича в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу отмечен Благодарностью Президента Российской Федерации. Государственную награду проректору вручил губернатор Волгоградской области А.И.Бочаров. Андрей Иванович подчеркнул, что каждый из участников церемонии представляет большой трудовой коллектив, который также получил высокую оценку за вклад в социально-экономическое развитие Волгоградской области.

«Вы являетесь профессионалами, и вручение вам государственных наград Российской Федерации — подтверждение этому», — сказал глава региона. Также губернатор поздравил всех собравшихся в Белом зале с наступающим праздником – с Днём Победы.

Администрация и коллектив ВолгГМУ от всей души поздравляют глубокоуважаемого проректора по НИР, профессора М.Е.Стаценко с высокой оценкой его достижений на высоком уровне! Желаем Михаилу Евгеньевичу больших успехов, достойного признания заслуг, новых наград и крепкого здоровья!

И. В. Казимирова, помощник ректора

по связям с общественностью и СМИ ВолгГМУ

Фото: В. Н. Морозкин,

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