Для слабовидящих | RSS | English
Главная страница »» Новости сайта »» Проректору по НИР ВолгГМУ вручена Благодарность Президента России

Лента новостей

Проректору по НИР ВолгГМУ, проф. М.Е.Стаценко вручена Благодарность Президента России. 3 мая 2017

Сегодня в Белом зале Волгоградской областной администрации состоялась церемония вручения государственных наград жителям региона, отмеченным Указом Президента России за большой вклад в развитие здравоохранения, образования, культуры, промышленности. Среди награжденных проректор по научно-исследовательской работе ВолгГМУ, профессор М. Е. Стаценко.

Вклад Михаила Евгеньевича в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу отмечен Благодарностью Президента Российской Федерации. Государственную награду проректору вручил губернатор Волгоградской области А.И.Бочаров. Андрей Иванович подчеркнул, что каждый из участников церемонии представляет большой трудовой коллектив, который также получил высокую оценку за вклад в социально-экономическое развитие Волгоградской области.

Проректору по НИР ВолгГМУ, проф. М.Е.Стаценко вручена Благодарность Президента России. 3 мая 2017 Проректору по НИР ВолгГМУ, проф. М.Е.Стаценко вручена Благодарность Президента России. 3 мая 2017«Вы являетесь профессионалами, и вручение вам государственных наград Российской Федерации — подтверждение этому», — сказал глава региона. Также губернатор поздравил всех собравшихся в Белом зале с наступающим праздником – с Днём Победы.

Администрация и коллектив ВолгГМУ от всей души поздравляют глубокоуважаемого проректора по НИР, профессора М.Е.Стаценко с высокой оценкой его достижений на высоком уровне! Желаем Михаилу Евгеньевичу больших успехов, достойного признания заслуг, новых наград и крепкого здоровья!

И. В. Казимирова, помощник ректора
по связям с общественностью и СМИ ВолгГМУ

Фото: В. Н. Морозкин,
сайт адмниистрации Волгоградской области

Проректору по НИР ВолгГМУ, проф. М.Е.Стаценко вручена Благодарность Президента России. 3 мая 2017
Проректору по НИР ВолгГМУ, проф. М.Е.Стаценко вручена Благодарность Президента России. 3 мая 2017
Проректору по НИР ВолгГМУ, проф. М.Е.Стаценко вручена Благодарность Президента России. 3 мая 2017
Проректору по НИР ВолгГМУ, проф. М.Е.Стаценко вручена Благодарность Президента России. 3 мая 2017

Вчера, 23:27; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 6;
Подразделение: Руководство ВолгГМУ

Личный кабинет

Ближайшие события

Экспорт в iCal (Beta)

Топ 5 новостей за неделю

Топ 5 новостей за месяц

Лучшие авторы в апреле

  1. Светлана Клейносова
  2. Елена Сухорукова
  3. Наталья Гончаренко
  4. Александра Воднева
  5. Тамара Исмаилова

Контактная информация

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

400131, Россия, г. Волгоград,
площадь Павших Борцов, д. 1

Телефон: +7 (8442) 38-50-05
Приёмная комиссия: +7 (8442) 53-23-33
Foreign Department: +7 (8442) 38-30-28

http://www.volgmed.ru
1, Pavshikh Bortsov Sq., Volgograd,
400131, Russian Federation

Статистика посещений

Яндекс.Метрика
Copyright © 2007-2017 Волгоградский государственный медицинский университет - Все права защищены