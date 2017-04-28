Для слабовидящих | RSS | English
Главная страница »» Новости сайта »» Диссертации, защищенные по медицинским и смежным специальностям – новый информационный сервис библиотеки в помощь аспирантам и соискателям

Лента новостей

Диссертации, защищенные по медицинским и смежным специальностям - новый информационный сервис библиотеки в помощь аспирантам и соискателям

Библиотека ВолгГМУ предлагает проект "Диссертации, защищенные по медицинским и смежным специальностям". Данный Сервис предназначен в помощь соискателям, аспирантам и всем, кто занимается наукой.

Информация представлена в виде ссылок на полные тексты диссертаций и авторефератов диссертаций, защищенных в медицинских вузах и размещенных на сайтах этих вузов. Если полный текст отсутствует, представлены данные о диссертации — автор, название.
В качестве дополнительной информации даются сведения о вузе, дате защиты, шифре диссовета. Информация будет пополняться и актуализироваться по мере накопления данных.

Ресурс располагается на сайте библиотеки в разделе «Преподавателю» http://lib.volgmed.ru/index.php?id=333.

Библиотека ВолгГМУ

Сегодня, 17:42; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 4;
Подразделение: Библиотека ВолгГМУ

Личный кабинет

Ближайшие события

Экспорт в iCal (Beta)

Топ 5 новостей за неделю

Топ 5 новостей за месяц

Лучшие авторы в апреле

  1. Светлана Клейносова
  2. Елена Сухорукова
  3. Наталья Гончаренко
  4. Александра Воднева
  5. Тамара Исмаилова

Контактная информация

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

400131, Россия, г. Волгоград,
площадь Павших Борцов, д. 1

Телефон: +7 (8442) 38-50-05
Приёмная комиссия: +7 (8442) 53-23-33
Foreign Department: +7 (8442) 38-30-28

http://www.volgmed.ru
1, Pavshikh Bortsov Sq., Volgograd,
400131, Russian Federation

Статистика посещений

Яндекс.Метрика
Copyright © 2007-2017 Волгоградский государственный медицинский университет - Все права защищены