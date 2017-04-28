Диссертации, защищенные по медицинским и смежным специальностям - новый информационный сервис библиотеки в помощь аспирантам и соискателям

Библиотека ВолгГМУ предлагает проект "Диссертации, защищенные по медицинским и смежным специальностям". Данный Сервис предназначен в помощь соискателям, аспирантам и всем, кто занимается наукой.

Информация представлена в виде ссылок на полные тексты диссертаций и авторефератов диссертаций, защищенных в медицинских вузах и размещенных на сайтах этих вузов. Если полный текст отсутствует, представлены данные о диссертации — автор, название.

В качестве дополнительной информации даются сведения о вузе, дате защиты, шифре диссовета. Информация будет пополняться и актуализироваться по мере накопления данных.

Ресурс располагается на сайте библиотеки в разделе «Преподавателю» http://lib.volgmed.ru/index.php?id=333.

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