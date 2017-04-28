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Диссертации, защищенные по медицинским и смежным специальностям – новый информационный сервис библиотеки в помощь аспирантам и соискателям
Библиотека ВолгГМУ предлагает проект "Диссертации, защищенные по медицинским и смежным специальностям". Данный Сервис предназначен в помощь соискателям, аспирантам и всем, кто занимается наукой.
Информация представлена в виде ссылок на полные тексты диссертаций и авторефератов диссертаций, защищенных в медицинских вузах и размещенных на сайтах этих вузов. Если полный текст отсутствует, представлены данные о диссертации — автор, название.
Ресурс располагается на сайте библиотеки в разделе «Преподавателю» http://lib.volgmed.ru/index.php?id=333.
Библиотека ВолгГМУ
Сегодня, 17:42; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 4;
Подразделение: Библиотека ВолгГМУ
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