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Вниманию сотрудников ВолгГМУ!

Выдача заработной платы за апрель 2017 года будет производиться 4 – 5 мая 2017 года.

Сегодня, 14:03; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 31;
Подразделение: Бухгалтерия ВолгГМУ

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  3. Наталья Гончаренко
  4. Александра Воднева
  5. Тамара Исмаилова

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