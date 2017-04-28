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Вниманию сотрудников ВолгГМУ!
Выдача заработной платы за апрель 2017 года будет производиться 4 – 5 мая 2017 года.
Сегодня, 14:03; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 31;
Подразделение: Бухгалтерия ВолгГМУ
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