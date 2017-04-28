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С 23 по 26 апреля 2017 года столице Татарстана проводилась финальная часть VI Фестиваля спорта студентов медицинских и фармацевтических вузов России. Спортсмены из 35 вузов, которые стали победителями зональных соревнований по 9 видам спорта в своих федеральных округах, определяли лучших среди лучших. Команда ВолгГМУ вышла в финал этих соревнований, обыграв на Фестивале спорта студентов медицинских и фармацевтических вузов Южного федерального округа прошлогоднего чемпиона России - дартсистов из Ростова-на-Дону. И, конечно, мы хотели доказать, и, в первую очередь, самим себе, что эта победа была неслучайной. Поэтому ставили перед собой самые высокие задачи.

По программе Фестиваля в Казани первый комплект медалей разыгрывался именно в соревнованиях по игре в дартс. И Александр Колпаков (клинический ординатор), Даниил Погорелов (3 лечебный), Екатерина Пономарёва (3 фармацевтический), Ольга Маринина (5 курс факультета «Клиническая психология») не подкачали! Ребята выложились на все 100%! Первые медали, и сразу «золото»!

Победный тон задал Александр Колпаков, который в личном разряде сразу же набрал 598 очков! Забегая вперёд, скажу, что это был наилучший результат и на этих соревнованиях, и за всю шестилетнюю историю фестивалей в целом. Даниил Погорелов, Екатерина Пономарёва, Ольга Маринина поддержали своего капитана хорошими результатами в личном и в парном разрядах, а в командном турнире у наших игроков снова не было равных! Кроме этого, Александр Колпаков выиграл соревнования в личном разряде у юношей, вместе с Даниилом Погореловым они были первыми среди мужских пар. Наши девочки в парном разряде стали серебряными призёрами, и в общекомандном зачёте мы также на первом месте!

После того, как команда ВолгГМУ выступила, ко мне стали подходить тренеры и представители других вузов и поздравлять с победой! Но я попросила всех не торопиться, и дождаться окончания соревнований. И «как в воду глядела!» Выступая последними, команда из Ижевска в личном разряде смогла набрать лучшую, чем мы, сумму очков. А у дартсистов есть такая примета: кто выигрывает в личном разряде, тот и побеждает в общекомандном зачете. Все с замиранием сердца стали следить, как выступают студенты из Ижевского медицинского университета в групповом и командном турнире. В принципе они могли обойти наших ребят, так как, в целом, в составе их делегации у всех спортсменов был или I разряд, или звание кандидата в мастера спорта. Но тем и прекрасен спорт, что позволяет сохранять интригу до самого последнего мгновения!

Нервы у ижевских игроков не выдержали, они дрогнули и не смогли набрать необходимую сумму очков! Все! Мы – ЧЕМПИОНЫ!!!

Поздравляем сборную команду по дартс - Александра Колпакова, Даниила Погорелова, Екатерину Пономарёву и Ольгу Маринину с фантастической победой!

Поздравляем Александра Колпакова, который стал обладателем Специального приза Ассоциации «Совета ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений России», которая уже второй год подряд награждает лучшего спортсмена в каждом из 9 видов спорта! Причём у судейской коллегии и тренерского совета в этом виде спорта даже не было сомнения, кому достанется приз. Ведь Александр выиграл все, что было возможно – соревнования в личном, парном, командном и общекомандном зачете! Саша в этом году завершает свою спортивную карьеру в студенческом спорте, и это очень здорово, что она заканчивается так феерично! Пожелаем ему здоровья (ради Фестиваля он перенёс запланированную операцию)!

Пусть «золото» команды ВолгГМУ по дартс кого-то вдохновит и будет хорошей мотивацией заниматься этой игрой на профессиональном уровне! А соревнования в Казани навсегда останутся в наших сердцах как неповторимый праздник спорта, молодости, красоты и добра!!!

В.О. Аристакесян, старший преподаватель
кафедры ФКиЗ ВолгГМУ

Фото предоставлены автором

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Сегодня, 02:15; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Спорт в ВолгГМУ; Просмотров: 10;
Подразделение: Кафедра физической культуры и здоровья

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