С 23 по 26 апреля 2017 года в Казани (Республика Татарстан) проводилась финальная часть VI Фестиваля спорта студентов медицинских и фармацевтических вузов России «Физическая культура и спорт – вторая профессия врача».

Напомним, что данное спортивное движение сильнейших спортсменов-медиков возобновилось после долгого перерыва в 2012 году по инициативе председателя профильной учебно-методической комиссии по физической культуре Учебно-методического объединения по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России, первого проректора ВолгГМУ, профессора В.Б. Мандрикова. Под кураторством Департамента образования и развития кадровых ресурсов Министерства здравоохранения Российской Федерации первый Фестиваль спорта был организован в Ярославле, и с этого времени эти соревнования становятся ежегодными. Финалы спорта проводились уже в Волгограде, Ставрополе, Рязани и Санкт-Петербурге.

В этом году 650 участников из 35 вузов России, Казанский ГМУ, как принимающая сторона, а также студенты двух медицинских университетов Китайской Народной Республики собрались в Казани, чтобы помериться силами по 9 видам спорта (баскетбол, волейбол, дартс, летнее многоборье ГТО, плавание, бадминтон, гиревой спорт, настольный теннис, шахматы).

Команда ВолгГМУ на этих соревнованиях была одной из самых многочисленных - 40 спортсменов и 7 тренеров! Вот такой «спортивный десант» высадился 22 апреля на Казанском железнодорожном вокзале ближе к полуночи. И хотя было очень холодно, шёл проливной дождь, а на тротуарах лежали сугробы, тёплый приём и чуткое внимание наших волонтёров Айгуль, Гузель и Ани растопили наши сердца!

Организаторы турнира в лице Казанского медицинского университета при поддержке Правительства Татарстана постарались сделать всё, чтобы Фестиваль стал незабываемым для всех участников. Если выразить одним словом, это было ГРАНДИОЗНО!!!

Начиная с приезда, размещения, организации экскурсий, не говоря уже о торжественном открытии и закрытии, все было проведено на высшем уровне! Ведь не зря Казань называют спортивной столицей нашей страны!

Лучшие спортсмены-медики состязались на спортивных объектах мирового уровня, которые были специально возведены к Всемирной Универсиаде студентов в 2012 году и Чемпионату мира по водным видам спорта в 2015 году! А более 800 спортсменов, тренеров и представителей команд были размещены в великолепном гостиничном комплексе «Деревня Универсиады».

Первые состязания нашей команды начались у волейболисток. Так вышло по жеребьевке, что, несмотря на поздний ночной приезд, в девять часов утра следующего дня наши девчонки уже сражались на площадке. И сразу с основными претендентами за выход в четвёрку сильнейших! Первую партию наша команда проиграла, вторую – уверенно выиграла, а в третьей удача была более благосклонна к девушкам из Ижевска. Одержав победу в следующих двух играх, волейболистки ВолгГМУ вошли в подгруппу, где разыгрывались 5-8 места.

В этот же день начали свою битву за лидерство и баскетболистки. Девчонкам выпал жребий провести игры с Уральским и Казанским медицинскими вузами. К сожалению, удача не была на нашей стороне и первую игру с Уральским ГМУ мы проиграли. Расстроенные, но не упавшие духом спортсменки стали готовиться ко второй игре – хозяевами фестиваля. Благодаря слаженности команды, ценным наставлениям тренера Волгоградские медики смогли одержать победу.

Во второй день состоялась торжественная Церемония открытия Фестиваля, которая началась с выноса государственного флага Российской Федерации, флага Республики Татарстан и флага VI Фестиваля студентов медицинских и фармацевтических вузов под звуки оркестра Казанского высшего военного командного училища. Церемонию продолжило лазерное шоу, в ходе которого был «зажжен» символический огонь на экране.

С приветственным словом выступил ректор Казанского ГМУ А.С. Созинов, который отметил, что Фестиваль имеет большое значение, объединяя людей, которые через несколько лет станут врачами и провизорами. Заместитель Премьер-министра Татарстана В.Г. Шайхразиев в своем выступлении назвал собравшихся элитой врачебного дела и спорта. Поприветствовать участников Фестиваля пришли бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне стрелок В.А. Мосин, олимпийская чемпионка Пекина (2008) Г.И. Галкина-Самитова, волейболистка казанского «Динамо» О.Н. Бирюкова и волейболист казанского «Зенита» В.А. Бабичев. С приветствием выступил советник при ректорате Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, ответственный секретарь Совета ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений, профессор В.А. Решетников. Главный судья соревнований, депутат Госдумы Российской Федерации О.И. Павлова, произнесла клятву от лица судей. Завершилась торжественная церемония «Гимном спорта».

В этот день стартовали все оставшиеся виды фестиваля: соревнования по плаванию, многоборью ГТО, бадминтону и игре в дартс.

Самый первый комплект наград был разыгран у дартсменов. Конечно, мы надеялись, что команда ВолгГМУ должна быть в призёрах, но борьба за медали оказалась непростой. До самой последней минуты не было ясно, кому достанется чемпионский титул! И Александр Колпаков, Даниил Погорелов, Екатерина Пономарёва, Ольга Маринина не подкачали! Первые медали, и сразу «золото»!

В огромном и красивом плавательном бассейне «Буревестник» в первый день соревнований стартовали заплывы среди девушек и юношей на 50 метров вольным стилем и смешанной эстафеты 4х50 вольным стилем. И в общую копилку медалей Волгоградского медицинского университета Артем Шумков выигрывает бронзу на дистанции 50 метров вольным стилем. Во второй день пловцы принимали участие в заплывах на 100 метров вольным стилем и эстафете 4х50 комплекс. По итогам двух дней соревнований, набрав в сумме 121 очков Артем Шумков, Артем Абакумов, Галина Белоусова, Вероника Шуванова заняла 6 место.

Во 2-ой и 3-й день турнира женская команда ВолгГМУ по волейболу (Анна Никитина, Софья Караичева, Наталия Лаптева, Татьяна Аланова, Надежда Файзулина, Эльнара Муташева, Диана Гуреева, Евгения Андреева) боролась в подгруппе за 5-8 места. Итак, в волейболе мы пятые!

Девчонкам - баскетболисткам во второй день фестиваля предстояло сыграть с девушками из Красноярска и Алтая. Идя на игру с КрасГМУ, наши баскетболистки не верили, что смогут выйти из своей подгруппы, ведь им предстояла игра с многократными победителями в данном виде соревнований. Первую игру второго дня они проиграли, но с командой Алтайского медунивера девочки уверенно сыграли, тем самым обеспечив себе выход из подгруппы в борьбу за 5 – 6 место. Надо сказать, игра за 5 место была очень напряженная, по окончанию двух таймов счет на табло был 24:24. Судейским столиком было принято решение провести дополнительные 5 минут, к сожалению спортсменки ВолгГМУ (Виктория Чернышова, Екатерина Мухина, Светлана Ерошкина, Виктория Чередниченко, Людмила Мальвинова, Елизавета Концева, Инна Юркевич, Юлия Самохина) не смогли довести игру до победного конца и в итоге привезли шестое место.

А в это время на легкоатлетическом стадионе Поволжской академии физической культуры стартовал первый соревновательный день для многоборцев. Виктория Прохорова, Евгения Косилова, Маргарита Казакова, Магомед Гасанов, Михаил Козюлин и Исмаил Музиев проявили настоящее мужество: им пришлось доказывать свое лидерство, несмотря на дождь, снег и сильный ветер. Спортсмены-медики соревновались в двух видах: прыжок в длину с места и силовой норматив. Промокшие насквозь ребята пошли готовиться и настраиваться на следующий день, ведь впереди их ждал ответственный старт в беге на 1000 метров. По итогам двух суровых соревновательных дней наши многоборцы заняли 7 место.

А во Дворце гребных видов спорта вовсю шли соревнования по гирям. Мальчишкам повезло в том, что их вид борьбы по времени самый мало затратный. И в первый же день соревнований мы уже знали все места. Денис Бобров, Федор Карев, Дмитрий Довгаль, Магомед Магомедов в турнирную таблицу фестиваля принесли лишь восьмое место.

Без всякого преувеличения самый «жаркий» вид программы фестиваля стал для наших бадминтонистов. Из своей подгруппы ребята вышли уверенно, тем самым дав понять основному противнику – Первому МГМУ, что они готовы биться до конца. Был и приятный момент – когда на площадку пригласили бадминтонистку ВолгГМУ и ее соперницу – нашу выпускницу Фариду Мирзебалаеву. Можно только представить, что в этот момент чувствовал тренер сборной команды ВолгГМУ по бадминтону Михаил Вячеславович Уколов, ведь Фарида начала заниматься данным видом спорта в стенах нашего вуза и первым наставником был именно он…

Поединок за выход в финал между мужчинами заставил понервничать и тренеров, и болельщиков. Каждый удар ракеткой по волану сопровождался стонами усталости. 70% всей волгоградской делегации, как могли, поддерживали и болели за Фирдауса Мохд Ноор и Уй Кок Лун. И не зря! Ведь на следующий день Фирдаусу предстояла битва за золото, а Уй Кок Лун готовился к тяжелой встрече за бронзу. По итогам двух дней Надежда Колчина, Хурхла Базарова, Виктория Арутюнян, Мохд Фирдаус Мохд Ноор Бин, Уй Кок Лун и Тионг Шйун Пинг завоевали серебряную медаль. Тем самым дали возможность Волгоградскому ГМУ набрать большее количество очков.

Помимо спортивной части Фестиваля всем гостям была предложена насыщенная культурно-образовательная программа. В течение 2,5 часов обзорной экскурсии каждая команда смогла познакомиться с основными достопримечательностями Казани, увидеть, как преобразился и похорошел один их старейших городов России. Всем желающим посетить футбольной матч «Рубина» на прекрасном стадионе «Казань-Арена» были предоставлены бесплатные билеты! Также в рамках Фестиваля прошло очередное заседание профильной учебно-методической комиссии по физкультуре УМО по медфармобразованию, где рассматривались актуальные проблемы и перспективы физического воспитания и развития студенческого спорта в подведомственных Минздраву России вузах.

26 апреля состоялась церемония закрытия VI Фестиваля студентов медицинских и фармацевтических вузов России «Физическая культура и спорт – вторая профессия врача». Торжественное мероприятие по награждению финалистов открыл депутат Государственной Думы VII созыва Федерального собрания Российской Федерации А.З. Фаррахов.

В номинации «За массовость выступления на Фестивале» команда Волгоградского ГМУ завоевала 2 место. В номинации «За мастерство, показанное на соревнованиях Фестиваля» ВолгГМУ снова на 2 месте! Было приятно получить награду из рук первого проректора ВолгГМУ, члена Научно-методического совета Министерства образования и науки РФ по физическому воспитанию, профессор В.Б. Мандрикова, который проводил церемонию награждения.

Специальный приз Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений России» лучшему спортсмену в каждом из 9 видов спорта вручил проректор по лечебной работе Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, ответственный секретарь Совета ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений, профессор В.А. Решетников. И тут команда ВолгГМУ не осталась без наград! Александр Колпаков (клинический ординатор) признан лучшим спортсменом в соревнованиях по игре в дартс!

В номинации «Общекомандный зачет финала Фестиваля» ректор Казанского ГМУ А.С. Созинов вручил кубок за 1 место команде Алтайского ГМУ, 2 место – у Красноярского ГМУ им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, 3 место – у команды Рязанского ГМУ им. И.П. Павлова. Команде ВолгГМУ не хватило совсем немного, чтобы подняться на пьедестал почёта. Мы на 4 месте! Как говорится, будет стимул тренироваться усерднее и тщательнее!

Завершилась церемония закрытия большого спортивного праздника передачей флага Фестиваля в город, в котором спортсмены встретятся в 2018 году, – Ижевск. До свидания, Казань! Ты навсегда останешься в наших сердцах!

В. О. Аристакесян и Н. Р. Садыкова,

старшие преподаватели кафедры ФКиЗ ВолгГМУ

Источник фото: сайт Казанского ГМУ