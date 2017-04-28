на замещение должности младшего научного сотрудника лаборатории антиоксидантных средств научно-исследовательского института.

Дата и место проведения конкурса: 30 июня 2017 г., комн. 3-12

Место приема заявлений: учебный корпус № 1, управление кадров (Волгоград, площадь Павших Борцов, д.1) - кабинет 3-19. Телефон (8442) 38-50-58. Заявления принимаются с 02 мая 2017 г. по 09 июня 2017 г.

Информация о конкурсе размещена на сайте ВолгГМУ в разделе «Работнику», «Документы управления кадров», «Особенности регулирования труда научных работников», «Конкурс на замещение должностей научных работников».