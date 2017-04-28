Светлана Клейносова – староста 5 курса стоматологического факультета, журналист пресс—центра ВолгГМУ. А еще не так давно студентка стала победительницей фотоконкурса «Девушка-краса». Она так много нас знакомила с событиями из жизни вуза, с яркими личностями. Настало время познакомиться с ней самой.

Удивительно, но в детстве будущий стоматолог совсем не мечтала о медицине: она хотела стать депутатом. «Я всегда ратовала за справедливость», - смеётся Света. Девушка хорошо училась в школе, перед ней были открыты все дороги. И когда встал вопрос о выборе профессии, родители посоветовали идти в стоматологию.

Школьницей Светлана грезила уехать от родителей - пожить самостоятельно, в общежитии. Вопрос с выбором медицинского университета практически не стоял. «Волгоград – один из ближайших городов, а ВолгГМУ очень ценится. И даже мои родители, которые далеки от медицины, знали об этом», - поясняет девушка.

За студенческие годы Света стала заметной «фигурой» в вузовском пресс-центре. Ведь именно она освещает львиную долю событий, связанных со стоматологическим факультетом. Студентка ещё в школе увлекалась журналистикой, но корреспондентом в вузе стала только на 2-м курсе. Светалана рассказала: «Шла мимо медиастудии, мне стало интересно, что там. Я зашла, там сидел Илья (прим.автора Илья Моисеев – руководитель медиастудии «Аллегро»). Поинтересовалась, чем занимаются в студии. Узнала о студенческой журналистике. Он пригласил меня на планёрку. Пришла и начала писать статьи».

- Чему ты научилась за время учёбы, не считая профессиональных навыков?

- Всему! Я приехала сюда ребенком, а сейчас мама говорит, что я очень взрослый человек. Ответственности научилась, причем не только за себя, но за других и за всё, что происходит вокруг. Медик – это такая профессия, где вся ответственность лежит на тебе. Научилась прощать глупость и относиться к ней лояльно.

- Определилась ли ты с узкой специальностью?

- Нет. У меня есть тяга ко всему, потому что у меня всё получается. В то же время нет тяги ни к чему, потому у меня не получается что-то настолько хорошо, чтобы я была лучше всех.

- Каким ты представляешь своё будущее?

- Всё очень размыто. Я рассматриваю вариант переезда в Израиль на постоянное место жительство. А может, у меня никогда не будет мужа и семьи, и я посвящу себя благотворительности и миротворчеству. Или осяду в поликлинике в Ростове-на-Дону, у меня будет муж и трое детей, а я буду работать простым стоматологом-терапевтом. И как бы жизнь не сложилась, это будет мой выбор.

- На кого ты ровняешься в профессиональном плане?

- У каждого из моих преподавателей есть свои сильные стороны: кто-то терпим к пациентам, кто-то очень хорошо работает руками, кто-то хорошо подкован теоретически. Мне очень нравится пример Ирины Фоменко с кафедры стоматологии детского возраста. Она очень любит детей и много времени им отдает, занимается пластикой твердого неба и верхней губы. Она занимается этим здесь, на региональном уровне, хотя могла бы поехать в Москву и развиваться там профессионально. Но она осталась, чтобы держать медицину региона на уровне. А так все профессионалы своего дела. Или к примеру Илья Моисеев. Мало кто знает, сколько у него достижений, сколько он делает для вуза. И так я могу сказать про многих. Стараюсь от каждого, с кем взаимодействую, что-то почерпнуть.

- Веришь ли ты в чудеса?

- Уверена, что есть что-то такое. Верю в карму и в чудеса. И всё действительно в моей жизни происходит чудесным образом.

- Расскажи необычный факт о себе?

- Однажды я принимала участие в рекламной фотосессии с бодиартом - росписью на теле.

- Какими достижениями ты гордишься?

- Думаю, то, что я поступила в мед на стоматолога, учусь хорошо. Несколько раз становилась лучшим журналистом нашего пресс-центра. Изначально я не была старостой группы, потом на 2-м курсе ею стала. А на 5-м курсе однокурсники меня выбрали старостой курса единогласно.

- Что тебя вдохновляет?

- Меня вдохновляет то, что у меня хорошо получается. Нравится самоотдача в людях, их внутренняя энергия. Когда общаюсь с человеком, стараюсь почерпнуть от него то, что мне нравится в нём.

- Чем ты увлекаешься?

- Нравится собирать пазлы, вышивать бисером, рисовать, срисовывать. Все комнаты, где я жила в общежитии, можно отследить по моим рисункам на стенах.

- На что тебе не хватает смелости?

- Да-да, есть! Очень хочу научиться играть на гитаре, но не то что смелости, времени не хватает.

- Назови памятные для тебя места в том городе, откуда ты приехала в Волгоград.

- Я из Ростова-на-Дону. Стадион «Россельмаш», с ним связано приятных воспоминаний и тёплых моментов. Клуб «Подземка» - рок-клуб, в котором выступали местные группы, с ним связано много подростковых впечатлений. Улица Большая Садовая и парк Горького, мы там гуляли очень большой компанией, человек 50.

- Какую книгу и фильм ты бы порекомендовала каждому?

- Мне очень нравится Сергей Лукьяненко – он писатель-фантаст. Его книги показывают мне другую «сторону медали». Смотрю иначе на многие вещи. А сериал, который рекомендую - «Как я встретил вашу маму». Очень мягкий, нежный, девчачий сериал. Про парня, который ищет любовь. И это не «сопли», а жизнь.

- Если бы ты могла выбрать сверхъестественную способность, то что это было бы?

- Нравится момент в пятой части «Гарри Поттера», где главный герой выпивает «Феликс фелицис». Он делает абсолютно абсурдные вещи, которые в итоге всё равно приводят его к желаемому. Мне бы хотелось что-то подобное.

- Какой необычный подарок ты получала?

- Мне родители подарили прыжок с парашютом!

- Дай какое-нибудь напутствие своим сверстникам, выпускникам и студентам.

- Хороший пример: человек только рождается, он еще ничего совершенно не сделал, он чистый лист. И тут его бьют по попе. Он начинает плакать. И благодаря его первому крику легкие расправляются, и он начинает дышать. Хочу пожелать, чтобы они ничего не боялись и ни о чем не жалели. Всё что надо, оно и так случится. Если что-то случается, так по-любому было кому-то нужно.

Хочется пожелать Светлане оставаться таким же интересным, разносторонним человеком, а также удачи во всех её начинаниях!

Елена Сухорукова

Фото: Илья Моисеев и из личного архива Светланы Клейносовой