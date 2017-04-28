Так получилось, что «Иммунология и аллергология» - одно из самых первых и ранних заседаний по направлениям, прошедших в рамках 75-ой открытой научно-практической конференции молодых ученых и студентов ВолгГМУ. Можно сказать, очень даже ранних, особенно учитывая то, что заседание по секции начиналось за час до официального открытия конференции. Что же интересного представили на суд экспертной комиссии?

Само название направления говорит о том, что аллергическим заболеваниям будет посвящено немало работ. И действительно, одни из самых популярных тем – аллергический ринит и крапивница. К примеру, Эленура Гуламова в своей работе «Клинико-иммунологические особенности аллергического ринита у детей г. Волгограда» изучала показатели аллергологического статуса у детей с аллергическим ринитом, проживающих в разных районах города. И, как оказалось, отличия по городу есть – в Красноармейском районе чаще выявлялась повышенная чувствительность к пыльцевым аллергенам, которых в степи великое множество. А связано это может быть, со слов автора, с близким расположением промышленных предприятий и направлением волгоградской розы ветров.

Аллергенспецифическая иммунотерапия – одно из перспективных направлений в лечении аллергических заболеваний. Кроме того, это - единственный патогенетический метод. Но и у него есть недостатки, например, дороговизна и значительная длительность курсов. А потому возникает необходимость поиска маркеров, по которым можно будет определить на ранних сроках лечения, будет ли эффективен выбранный препарат и нужно ли проводить полный курс терапии. Изучением этой проблемы как раз и занялась Наталья Носова в своей работе «Прогнозирование эффективности АСИТ на основании динамики IL-4, IL-5, IL-13 на ранних этапах лечения». Почему именно эти интерлейкины? Потому что они - ключевые в развитии Ig-E зависимых аллергических заболеваний. Как выяснилось в ходе работы, предикторами (прогностические параметры) отличного и хорошего результата АСИТ у детей с персистирующим аллергическим ринитом стали увеличение сывороточного уровня IL-5 и снижение IL-4 к 90 дню. Соответственно, если этого не происходит, можно прогнозировать низкую эффективность терапии.

Еще одно из выступлений на секции посвятили сапу – одной из особо опасных инфекций человека и животных. А точнее, лабораторной диагностике сапа и методам ее улучшения, что и представила Елена Савина в своем докладе «Создание эритроцитарного диагностикума для РНГА на основе сапных моноклональных антител». Автор указала, что выявление возбудителя сапа затрудняется генетическим родством сапного микроба с бактериями мелиоидоза, синегнойной палочкой и другими перекрестно-реагирующими микроорганизмами. Но проблему точной идентификации возможно решить, используя для производства иммунодиагностических препаратов моноклональные антитела. Созданием именно такого препарата и занималась исследователь. В результате - впервые получен эритроцитарный сапной иммуноглобулиновый моноклональный диагностикум, обладающий четкой видоспецифичностью. Стоит отметить, что препарат успешно прошел контрольные межлабораторные испытания и рекомендован к производству.

Ольга Биткова

Фото взяты из группы «НОМУС ВолгГМУ»

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