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Камаль Таха

Почти любой человек хочет выглядеть красивее, чувствовать себя увереннее. Иногда на помощь приходит эстетическая хирургия. О себе, о жизни, о работе рассказал молодой талантливый врач, делающий своих пациентов счастливыми, пластический хирург Камаль Таха.

Камаль Таха - выпускник ВолгГМУ. Он родился в Волгограде, а возрасте четырёх лет с родителями уехал в Ливан – на Родину отца. Там закончил среднюю школу с английской системой образования, всё обучение было на английском языке. В средних классах будущий хирург увлекался математикой, физикой, а в 9 классе влюбился в биологию. «Ходил на дополнительные занятия по биологии, занимался микроскопированием. Для школьника это было очень интересно», - рассказывает доктор. Тогда и проявился интерес к медицине, особенно к спортивной. В школе Камаль профессионально занимался легкой атлетикой, бегал марафон (42 километра). То, что будет поступать в медицинский, Камаль решил однозначно ещё в школе. «Учиться в Ливане дорого, и меня отправили в Волгоград», - поясняет он.

С первого курса студента заинтересовала пластическая хирургия, но такого направления послевузовского образования в Волгограде нет. Позже будущий врач заинтересовался офтальмологией: «Это очень продвинутое направление в плане хирургии». Ещё будучи студентом Камаль познакомился с ректором - Владимиром Петровым, который поверил в подающего надежды студента и старался поддерживать его. «В офтальмологию направил меня Владимир Иванович, - рассказывает Камаль. - Но интерес к пластической хирургии не пропал на тот момент». Студенческая жизнь будущего врача не ограничивалась одной лишь учёбой. Он выступал на соревнованиях от кафедры физкультуры, был старостой этажа в общежитии на Козловской, состоял в активе студенческого совета.

После окончания ВолгГМУ (2012 год) Камаль поступил в интернатуру по офтальмологии на бюджетной основе. В рамках обучения ездил в Москву и в Англию. Затем, будучи уже в ординатуре по той же специальности, параллельно работал два года в микрохирургии глаза. Доктор поясняет: «Ушёл из этой специальности, потому что это отчасти рутинная работа. Всё выполняется по стандарту».

В офтальмологии он начал заниматься блефаропластикой. И в этой операции тогда ещё ординатор увидел много тонких нюансов и подходов. «Судьба привела меня в клинику к Марсело Нтире. Он ведущий специалист в пластической хирургии», - делится Камаль. Он считает, что выбрал очень оптимистичное направление. «Приходят люди, которые желают быть лучше. После операции они всегда радуются и восхищаются, - объясняет он свой выбор. - Нравится, что это творческое направление, нужно всегда «подключать мозги», постоянно совершенствоваться. Интересно даже исправлять чужие работы – разгадывать, что же там было неправильно, что было упущено». Камаль Таха - человек целеустремленный, уверенный в своей победе. «Ставлю цели, и если даже они космические – дойду», - с улыбкой говорит он.

Сейчас Камаль обучается в аспирантуре на кафедре клинической фармакологии, где выполняет диссертационное исследование по глаукоме. Большую роль в своей жизни доктор отводит самообразованию: «Хороший врач должен со времен студенчества иметь большой интерес к медицине. Если нет интереса, то реализовать себя на практике будет тяжело. Всегда есть чему учиться».

Конечно, врач любой специальности должен пропагандировать здоровый образ жизни. В свободное время доктор занимается спортом: плаваньем, футболом, теннисом. «Стараюсь придерживаться правильного питания, но не всегда получается», - жалуется он.

Не так давно Камаль Таха выступил на лектории «PRO_внешность: от улыбки до морщинки». Мероприятие проходило в рамках проекта Анны Хоружей «Волгоградское научкафе». Доктор выступил с докладом «С чистого лица: пластическая хирургия 21 века». Камаль сказал, что с удовольствием еще раз поучаствует в лектории: «Рассказать «просто о сложном» было очень легко, как и любому, наверное, практикующему врачу. Потому что пациентам многие вещи приходится объяснять на бытовом уровне».

Хоть первый лекторий и прошёл успешно, Камаль пока не готов совмещать практическую медицину с преподаванием: «Люблю отдавать то, что я знаю. Но не готов уделить так много времени преподаванию, в первой половине дня у меня операции. Я считаю, что теорией студент должен заниматься сам. Если кому-то что-то показать на практике, заниматься индивидуально – такое обучение может быть продуктивным».

По словам доктора, ему помогают жить позитивные люди вокруг, работа, узнавание чего-то нового каждый день. «Не мечтаю о чём-то очень далёком, потому что я реалист. Ставлю цели на год. Мечтаю создать семью, но трудно найти человека, с которым смогу поделиться своей жизнью», - рассказывает Камаль.

Хочется пожелать молодому доктору много сил и успехов в профессиональной деятельности, двигаться только вперед и никогда не останавливаться на достигнутом.

Елена Сухорукова
Фото из личного архива Камаля Таха

Камаль Таха
Камаль Таха
Камаль Таха
Камаль Таха

Сегодня, 17:26; Опубликовал: Евгения Иванова; Рубрика: Портрет недели; Просмотров: 11;
Подразделение: Волгоградский государственный медицинский университет (ВолгГМУ)

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