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Пожалуй, «Педиатрия» - одно из самых популярных направлений, проходивших в рамках 75-ой открытой научно-практической конференции молодых ученых и студентов ВолгГМУ с международным участием «Актуальные проблемы экспериментальной и клинической медицины». Подумать только: 50 принятых работ, 40 из них претендовали на защиту доклада.
Пришлось разделиться: часть участников, представивших работы в виде стендовых докладов, осталась на кафедре детских болезней педиатрического факультета в Волгоградской областной детской клинической больнице. Другие же поехали на кафедру детских болезней в Детскую клиническую больницу №8.
О чем же говорили на этой секции? Например, о такой серьезной проблеме в неонатологии, как перивентрикулярная лейкомаляция у недоношенных новорожденных. Это такое повреждение головного мозга, при котором в его веществе возникают участки некроза. Как результат - необратимые психоневрологические нарушения. Оксана Большакова и Евгения Ермакова своей работе «Перивентрикулярная лейкомаляция: факторы риска» показали, что первопричиной может служить отягощенный акушерско-гинекологический анамнез: угроза прерывания беременности, наличие абортов в анамнезе, частичная отслойка плаценты, анемия и инфекции матери во время беременности. Получается, даже банальная ОРВИ, которой женщины порой не придают особого значения, с какой-то долей вероятности может привести к очень и очень печальным последствиям, которые отразятся на здоровье будущего ребенка.
Бронхит. Думается, практически каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с этим заболеванием: кашель, повышение температуры, недомогание, насморк. Однако, как оказалось, бронхит бронхиту рознь. Особенно если иметь дело с атипичными возбудителями, как, например, Наталья Жуйкова, Мария Коронова и Анастасия Дубина в своем исследовании «Особенности клинической картины рецидивирующего обструктивного бронхита, вызванного атипичными возбудителями». Выяснилось, что рецидивирующий бронхит микоплазменной этиологии характеризуется выраженной бронхообструкцией, фебрильной лихорадкой и конъюнктивитом. А вот рецидивирующий хламидийный бронхит чаще сопровождается увеличением лимфатических узлов, абдоминальным синдромом, дизурическими расстройствами и признаками фарингита.
Одна из проблем, связанных с болезнями крови – поздняя диагностика. Зачастую эти заболевания скрываются под «масками» каких-то других, соответственно, и лечатся не так, как нужно. Эту тематику осветили Мария Маркова и Виктория Свитачева в своем докладе «Анализ структуры заболеваемости тромбоцитопатиями среди детского населения в Волгоградской области». По словам авторов, тромбоцитопатии зачастую проявляются кровотечениями из носа или после удаления зубов. Поэтому они длительно не диагностируются, и больные лечатся у оториноларингологов, стоматологов, хотя им просто требуется адекватная гемостатическая терапия. Как показало исследование, наиболее частой причиной повышенной кровоточивости стала дезагрегационная тромбоцитопатия, а основными симптомами – носовые кровотечения и петехиальная сыпь на коже.
Ольга Биткова
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Сегодня, 16:18; Опубликовал: Евгения Иванова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 36;
Подразделение: Научное общество молодых ученых и студентов
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