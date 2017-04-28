Для слабовидящих | RSS | English
Главная страница »» Новости сайта »» Обзор секции «Педиатрия» в рамках 75-ой открытой научно-практической конференции

Лента новостей

75-я конференция: секция №9 "Педиатрия"

Пожалуй, «Педиатрия» - одно из самых популярных направлений, проходивших в рамках 75-ой открытой научно-практической конференции молодых ученых и студентов ВолгГМУ с международным участием «Актуальные проблемы экспериментальной и клинической медицины». Подумать только: 50 принятых работ, 40 из них претендовали на защиту доклада.

Пришлось разделиться: часть участников, представивших работы в виде стендовых докладов, осталась на кафедре детских болезней педиатрического факультета в Волгоградской областной детской клинической больнице. Другие же поехали на кафедру детских болезней в Детскую клиническую больницу №8.

О чем же говорили на этой секции? Например, о такой серьезной проблеме в неонатологии, как перивентрикулярная лейкомаляция у недоношенных новорожденных. Это такое повреждение головного мозга, при котором в его веществе возникают участки некроза. Как результат - необратимые психоневрологические нарушения. Оксана Большакова и Евгения Ермакова своей работе «Перивентрикулярная лейкомаляция: факторы риска» показали, что первопричиной может служить отягощенный акушерско-гинекологический анамнез: угроза прерывания беременности, наличие абортов в анамнезе, частичная отслойка плаценты, анемия и инфекции матери во время беременности. Получается, даже банальная ОРВИ, которой женщины порой не придают особого значения, с какой-то долей вероятности может привести к очень и очень печальным последствиям, которые отразятся на здоровье будущего ребенка.

Бронхит. Думается, практически каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с этим заболеванием: кашель, повышение температуры, недомогание, насморк. Однако, как оказалось, бронхит бронхиту рознь. Особенно если иметь дело с атипичными возбудителями, как, например, Наталья Жуйкова, Мария Коронова и Анастасия Дубина в своем исследовании «Особенности клинической картины рецидивирующего обструктивного бронхита, вызванного атипичными возбудителями». Выяснилось, что рецидивирующий бронхит микоплазменной этиологии характеризуется выраженной бронхообструкцией, фебрильной лихорадкой и конъюнктивитом. А вот рецидивирующий хламидийный бронхит чаще сопровождается увеличением лимфатических узлов, абдоминальным синдромом, дизурическими расстройствами и признаками фарингита.

Одна из проблем, связанных с болезнями крови – поздняя диагностика. Зачастую эти заболевания скрываются под «масками» каких-то других, соответственно, и лечатся не так, как нужно. Эту тематику осветили Мария Маркова и Виктория Свитачева в своем докладе «Анализ структуры заболеваемости тромбоцитопатиями среди детского населения в Волгоградской области». По словам авторов, тромбоцитопатии зачастую проявляются кровотечениями из носа или после удаления зубов. Поэтому они длительно не диагностируются, и больные лечатся у оториноларингологов, стоматологов, хотя им просто требуется адекватная гемостатическая терапия. Как показало исследование, наиболее частой причиной повышенной кровоточивости стала дезагрегационная тромбоцитопатия, а основными симптомами – носовые кровотечения и петехиальная сыпь на коже.

Ольга Биткова
Фото взяты из группы «НОМУС ВолгГМУ»

Больше фото смотри в группе «НОМУС ВолгГМУ» во ВКонтакте.

75-я конференция: секция №9 "Педиатрия"
75-я конференция: секция №9 "Педиатрия"
75-я конференция: секция №9 "Педиатрия"
75-я конференция: секция №9 "Педиатрия"
75-я конференция: секция №9 "Педиатрия"
75-я конференция: секция №9 "Педиатрия"
75-я конференция: секция №9 "Педиатрия"
75-я конференция: секция №9 "Педиатрия"
75-я конференция: секция №9 "Педиатрия"

Сегодня, 16:18; Опубликовал: Евгения Иванова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 36;
Подразделение: Научное общество молодых ученых и студентов

Авторизуйтесь ВКонтакте, чтобы иметь возможность оставить комментарий на этой странице.
Сервис комментариев, опросов предоставлен сайтом ВКонтакте. Модерация сообщений проводится два раза в сутки.
Мнение посетителей может не совпадать с точкой зрения администрации ВолгГМУ.

Личный кабинет

Ближайшие события

Экспорт в iCal (Beta)

Топ 5 новостей за неделю

Топ 5 новостей за месяц

Лучшие авторы в апреле

  1. Светлана Клейносова
  2. Елена Сухорукова
  3. Наталья Гончаренко
  4. Александра Воднева
  5. Тамара Исмаилова

Контактная информация

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

400131, Россия, г. Волгоград,
площадь Павших Борцов, д. 1

Телефон: +7 (8442) 38-50-05
Приёмная комиссия: +7 (8442) 53-23-33
Foreign Department: +7 (8442) 38-30-28

http://www.volgmed.ru
1, Pavshikh Bortsov Sq., Volgograd,
400131, Russian Federation

Статистика посещений

Яндекс.Метрика
Copyright © 2007-2017 Волгоградский государственный медицинский университет - Все права защищены