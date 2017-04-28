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На кафедре общественного здоровья и здравоохранения факультета усовершенствования врачей Волгоградского государственного медицинского университета, которая была создана в январе 2017 года, в конце апреля состоялся первый выпуск слушателей. В четырехмесячной образовательной программе обучение приняли участие 30 курсантов, все они получили дипломы о первичной переподготовке.
Напомним, что кафедру общественного здоровья и здравоохранения ФУВ ВолгГМУ возглавляет председатель комитета здравоохранения Волгоградской области, к.м.н., доцент Владимир Вячеславович Шкарин. Впервые образовательная программа была составлена с привлечением большого количества специалистов-практиков, курирующих или возглавляющих отдельные направления регионального здравоохранения, а также смежных отраслей.
Занятия сочетали в себе как теоретическую, так и практическую подготовку. В программе отражены наиболее актуальные вопросы развития системы здравоохранения: направления реформирования, информатизация, государственно-частное партнерство, внедрение «Нового стандарта поликлиники», экономический и кадровый менеджмент и многое другое.
Примечательно, что во время обучения курсантами были подготовлены 8 проектных работ. Среди них – проекты по развитию гериатрической службы, ранней реабилитации детей до 3х лет, мониторингу негативных последствий лекарственной терапии, аудиту качества медицинской помощи, оптимизации диспансеризации онкологических больных и др.
Все выполненные проекты и предложенные в них рекомендации будут внедрены в практику здравоохранения Волгоградской области.
А. Т. Аббасова
Фото: В. Н. Морозкин
Сегодня, 13:51; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 22;
Подразделение: Кафедра общественного здоровья и здравоохранения факультета усовершенствования врачей
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