На кафедре общественного здоровья и здравоохранения факультета усовершенствования врачей Волгоградского государственного медицинского университета, которая была создана в январе 2017 года, в конце апреля состоялся первый выпуск слушателей. В четырехмесячной образовательной программе обучение приняли участие 30 курсантов, все они получили дипломы о первичной переподготовке.

Напомним, что кафедру общественного здоровья и здравоохранения ФУВ ВолгГМУ возглавляет председатель комитета здравоохранения Волгоградской области, к.м.н., доцент Владимир Вячеславович Шкарин. Впервые образовательная программа была составлена с привлечением большого количества специалистов-практиков, курирующих или возглавляющих отдельные направления регионального здравоохранения, а также смежных отраслей.

Занятия сочетали в себе как теоретическую, так и практическую подготовку. В программе отражены наиболее актуальные вопросы развития системы здравоохранения: направления реформирования, информатизация, государственно-частное партнерство, внедрение «Нового стандарта поликлиники», экономический и кадровый менеджмент и многое другое.

Примечательно, что во время обучения курсантами были подготовлены 8 проектных работ. Среди них – проекты по развитию гериатрической службы, ранней реабилитации детей до 3х лет, мониторингу негативных последствий лекарственной терапии, аудиту качества медицинской помощи, оптимизации диспансеризации онкологических больных и др.

Все выполненные проекты и предложенные в них рекомендации будут внедрены в практику здравоохранения Волгоградской области.

А. Т. Аббасова

Фото: В. Н. Морозкин