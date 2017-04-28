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День отличника 2017

20 апреля в актовом зале университета прошло чествование иностранных студентов-отличников. Традиционно мероприятие организуется и проводится деканатом по работе с иностранными студентами совместно с кафедрой русского языка и социально-культурной адаптации.

В программу мероприятия вошли: приветственное слово проректора по международным связям, академика РАН А.А. Спасова, церемония вручения Почётных дипломов студентам-отличникам, сертификатов участников научных конференций, награждение спортсменов-участников и победителей малайзийской универсиады, праздничный интернациональный концерт-поздравление.

Обратившись с приветственным словом ко всем иностранным студентам нашего университета проректор А. А. Спасов поздравил студентов-отличников, пожелав им отличной учёбы, успехов в сдаче экзаменов.

Затем А. А. Спасов вручил дипломы первой степени студентам, сдавшим три последние экзаменационные сессии с отличными результатами, и дипломы второй степени студентам, сдавшим две последние сессии на «отлично». Церемонию награждения продолжил Д. Н. Емельянов, декан по работе с иностранными учащимися, вручив дипломы третьей степени студентам, сдавшим отлично последнюю зимнюю экзаменационную сессию. После этого проректор А.А. Спасов вручил сертификаты за активное участие в научной работе среди иностранных студентов и за спортивные достижения малайзийской команды.

По окончании церемонии награждения состоялся праздничный интернациональный концерт с участием студентов из Индии, Малайзии, Африки, Иордании, Казахстана, Узбекистана и Азербайджана, продемонстрировавших свои таланты и порадовавших незабываемыми зажигательными выступлениями. Прекрасное исполнение песен на русском и английском языках, вдохновенное чтение лирических стихотворений известных русских поэтов победителями конкурса чтецов и искромётное исполнение национальных танцев стало колоритным украшением концертной программы, произвело яркое впечатление на зрителей, подарив всем настоящее эстетическое удовольствие и положительные эмоции.

Н.В. Гончаренко

Фото: В. Н. Морозкин

День отличника 2017
День отличника 2017
День отличника 2017
День отличника 2017
День отличника 2017
День отличника 2017
День отличника 2017
День отличника 2017
День отличника 2017
День отличника 2017
День отличника 2017
День отличника 2017
День отличника 2017
День отличника 2017
День отличника 2017
День отличника 2017
День отличника 2017
День отличника 2017
День отличника 2017
День отличника 2017
День отличника 2017
День отличника 2017
День отличника 2017
День отличника 2017
День отличника 2017
День отличника 2017
День отличника 2017
День отличника 2017
День отличника 2017
День отличника 2017
День отличника 2017
День отличника 2017
День отличника 2017
День отличника 2017
День отличника 2017
День отличника 2017
День отличника 2017
День отличника 2017
День отличника 2017
День отличника 2017

Сегодня, 10:28; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 22;
Подразделение: Деканат по работе с зарубежными студентами

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