20 апреля в актовом зале университета прошло чествование иностранных студентов-отличников. Традиционно мероприятие организуется и проводится деканатом по работе с иностранными студентами совместно с кафедрой русского языка и социально-культурной адаптации.

В программу мероприятия вошли: приветственное слово проректора по международным связям, академика РАН А.А. Спасова, церемония вручения Почётных дипломов студентам-отличникам, сертификатов участников научных конференций, награждение спортсменов-участников и победителей малайзийской универсиады, праздничный интернациональный концерт-поздравление.

Обратившись с приветственным словом ко всем иностранным студентам нашего университета проректор А. А. Спасов поздравил студентов-отличников, пожелав им отличной учёбы, успехов в сдаче экзаменов.

Затем А. А. Спасов вручил дипломы первой степени студентам, сдавшим три последние экзаменационные сессии с отличными результатами, и дипломы второй степени студентам, сдавшим две последние сессии на «отлично». Церемонию награждения продолжил Д. Н. Емельянов, декан по работе с иностранными учащимися, вручив дипломы третьей степени студентам, сдавшим отлично последнюю зимнюю экзаменационную сессию. После этого проректор А.А. Спасов вручил сертификаты за активное участие в научной работе среди иностранных студентов и за спортивные достижения малайзийской команды.

По окончании церемонии награждения состоялся праздничный интернациональный концерт с участием студентов из Индии, Малайзии, Африки, Иордании, Казахстана, Узбекистана и Азербайджана, продемонстрировавших свои таланты и порадовавших незабываемыми зажигательными выступлениями. Прекрасное исполнение песен на русском и английском языках, вдохновенное чтение лирических стихотворений известных русских поэтов победителями конкурса чтецов и искромётное исполнение национальных танцев стало колоритным украшением концертной программы, произвело яркое впечатление на зрителей, подарив всем настоящее эстетическое удовольствие и положительные эмоции.

Н.В. Гончаренко

Фото: В. Н. Морозкин