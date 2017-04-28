Обыкновенное чудо: В ВолгГМУ снова нашлись таланты

В очередной раз на подготовительном отделении для иностранных слушателей ВолгГМУ произошло чудо... Благодаря великому и могучему русскому языку и, конечно, опыту преподавателей, все учащиеся подфака, а их более шестидесяти из 16 стран мира, почти свободно говорят на языке специальности, читают на стихи русском и поют наши песни. А ведь несколько месяцев назад не знали ни одной русской буквы. Этому чуду удивляются и сами учащиеся, и их родственники.

По традиции в апрельские дни состоялось общее тематическое занятие «Здравствуй, весна!» и концерт «Алло, мы ищем таланты!». Талантливыми оказались все! Особенно проникновенно прозвучали песни о маме: «Милая мама», «Мне мама тихо говорила», «Я люблю тебя, мама». Пение сопровождалось видеорядом фотографий мам из Ганы, Азербайджана, Кении... Любимые лица вдохновляли каждого. Общую песню «Родительский дом» пели со слезами на глазах...

Эмоционально прошёл блок «Весна. Цветы. Любовь». Это стихи о любви, популярные песни. Студенты группы №1 даже сняли видеоклип «Ландыши». Репертуар был насыщенным, музыкальная фонетика помогает говорить без ошибок в произношении, а именно такая цель преследуется при проведении подобных занятий.

Представители деканата – члены жюри: Д.В. Коврижных и С.Ю. Алексеева высоко оценили всех участников. А минута славы наступила для групп №6, №9, №13, солистов Али из Ливана и Амани из Йемена. Самыми чистыми и ухоженными признаны комнаты 2 этажа общежития: №7 и №8.

Заведующий подготовительным отделением В.В. Неумоин тепло поздравил победителей в творческих номинациях и вручил им памятные призы. Подарки достались и 9 слушателям, получившим только отличные оценки по итогам зимней сессии. Все участники праздника были приглашены на следующее тематическое занятие, которое состоится в городском планетарии.

М.И. Федосеева, заместитель заведующего ПОИС

по внеаудиторной работе ВолгГМУ.

Фото: В.Н. Морозкин