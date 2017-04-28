С 10 по 21 апреля 2017 года в гостеприимном спортивном зале Волгоградского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы 8 команд участниц Универсиады постарались доказать свое преимущество. Команда ВолгГМУ третий раз подряд стала победителем этих соревнований.

Сразу отметим, что наша дружина стала единственной, кому удалось избежать поражений. Нужно отдать должное представительницам медицинского вуза, они были собраны, азартны и продемонстрировали настоящий командный дух. Настрой на каждую игру, уверенность в своих силах, не раз выручали медиков в многодневном марафоне.

По расписанию самые сложные игры выпали на заключительную часть соревнований. Одним из сильных и амбициозных соперников была команда Волгоградской государственной академии физической культуры. С самого первого мяча завязалась упорная битва. Болельщики обеих команд горячими аплодисментами встречали каждый забитый мяч. Счет встречи 3:1 только подтвердил, что соперники были достойны друг друга.

Не менее драматично складывались игры с представительницами из ВолгГТУ и ВГСПУ. Только победа девушек нашего вуза в заключительной игре над представительницами РАНХиГС позволила определить командные места в этом интересном, захватывающем турнире. Но как говорится, везет сильнейшим!

В результате призовые места распределились следующим образом:

1 место – ВолгГМУ,

2 место – ВГАФК,

3 место – РАНХиГС.

В составе команды ВолгГМУ выступали: капитан Анна Никитина (4 курс, медико-биологический факультет), Татьяна Аланова (ординатор), Надежда Коваленко (6 курс, лечебный факультет), Диана Гуреева (5 курс, медико-биологический факультет), Эльнара Муташева (4 курс, лечебный факультет), Софья Караичева (4 курс, факультет социальной работы), Наталья Лаптева (3 курс, педиатрический факультет), Мария Лабутова (2 курс, стоматологический факультет), Анна Мосолова (2 курс, педиатрический факультет), Ксения Салаутина (1 курс, педиатрический факультет), Альбина Горунова (1 курс, фармацевтический факультет).

Девушки ВолгГМУ выражают огромную благодарность преданным болельщикам, которые своим энтузиазмом на протяжении всего турнира поддерживали и вдохновляли команду.

Поздравляем волейболисток с заслуженной победой! Несомненно, подтверждать своё лидерство намного сложнее, чем завоёвывать первое место. Желаем успехов в учебе, про неё нельзя забывать ни на минуту, ведь не за горами летняя сессия. Верим, что спортсменкам с боевым характером всё по плечу!

Тренер команды, доцент И.А. Ушакова

фото: Мария Лабутова