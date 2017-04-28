Студенты ВолгГМУ стали призерами Всероссийской олимпиады по медицине катастроф

21 апреля 2017 года в Москве состоялась IV Всероссийская научно-практическая олимпиада студентов и молодых ученых по медицине катастроф в РНИМУ им. Н.И. Пирогова. На практический конкурс приехали 24 команды. Среди них были участники из 4 столичных вузов, а также других городов: Астрахань, Архангельск, Бишкек, Волгоград, Ижевск, Орел, Рязань, Уфа, Чебоксары и Якутск. ВолгГМУ представляли студенты молодежного научного общества кафедры медицины катастроф.

Участникам олимпиады было предложено продемонстрировать практические навыки (выполнение сердечно-легочной реанимации на манекене, иммобилизации верхней и нижней конечностей табельными и подручными средствами, остановки наружного кровотечения при помощи жгута и давящей повязки, применение гражданского противогаза, применение приборов химической и радиационной разведки), алгоритмы оказания первой помощи, первой врачебной помощи, выполнение медицинской сортировки при решении ситуационных задач.

Улькар Халилова, студентка 6 курса, лечебный факультет: «Оказывать помощь пострадавшим в ЧС должен уметь каждый гражданин. А если это медик, так это должно быть на высшем уровне. Олимпиада - это замечательная возможность проверить уровень своих знаний… Очень понравилась атмосфера олимпиады: нас радушно встретили профессора и организаторы кафедры медицины катастроф РНИМУ имени Пирогова, команды очень тепло общались и делились своими впечатлениями. Условия конкурса были приближены к экстремальным, чтобы уметь быстро и практично действовать в условиях ЧС».

Дарья Левченко, студентка 4 курса медико-биологического факультета: «Я впервые приняла участие в подобного рода мероприятиях. Для меня это очень ценный опыт. В условиях дефицита времени требовалось принять решение и продемонстрировать все свои навыки и знания в области медицины катастроф. Мы смогли одержать победу в этой трудной борьбе, найти новых друзей».

Кравцов Виктор, студент 2 курса лечебного факультета: «Задания практического конкурса олимпиады были достаточно сложные. Готовились очень усердно, ни один день упорного труда, учебы, не поднимая головы, перечитали море дополнительной литературы, но оно того стоило. Мы победили. Познание самого себя, своих способностей, уверенность в себе и в своих знаниях – вот, что я приобрел, участвуя в олимпиаде по медицине катастроф».

Наши ребята продемонстрировали высокий уровень подготовки и заняли III призовое место. Оргкомитет IV Всероссийской научно-практической олимпиады студентов и молодых ученых по медицине катастроф выразил благодарность сотрудникам кафедры медицины катастроф ВолгГМУ за активное привлечение молодых ученых и высокий уровень подготовки участников теоретического и практического конкурсов. Поздравляем с победой!

О.С. Булычева, старший преподаватель

кафедры медицины катастроф ВолгГМУ

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