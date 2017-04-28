14 - 24 апреля на кафедре фармакологии ВолгГМУ прошла III Ежегодная учебная олимпиада по фармакологии для студентов 3 курса лечебного, медико-профилактического, стоматологического, педиатрического факультетов медуниверситета. Всего в состязании приняло 130 студентов.

Олимпиада проходила в два этапа: в I туре студенты оттачивали навыки, выписывая рецепты. По итогам I тура в финал вышли 36 участников, которые будут поощрены освобождением от практического этапа на экзамене по рецептуре.

Преподаватели кафедры помогали всем участникам при подготовке к олимпиаде и горячо болели за них на всех этапах соревновательной гонки. Все студенты проявили высокий уровень знаний дисциплины, поэтому при проверке результатов стояла не простая задача отобрать претендентов для II тура. По итогам последнего этапа были определены лучшие из лучших.

Во II туре участники демонстрировали знания теоретических знаний по фармакологии. Финалистам второго тура олимпиады достанутся лавры в виде бонусных баллов к рейтингу по фармакологии, что позволит им получить более высокую оценку на экзамене.

В результате:

1 место и 10 бонусных баллов – А.А. Аптреев (2 гр. стом.), А.С. Кротов (2 гр. стом.);

2 место и 8 бонусных баллов – М.О. Скрипка (13 гр. стом.), С.В. Мозгунова (8 гр. стом.), А.А. Бакланова (2 гр. стом.);

3 место и 6 бонусных баллов – Д.Д. Шамшина (12 гр. леч), Т.И. Аксенова (18 гр. леч.), Х.М. Муразова (19 гр. леч.).

Поощрительные 3 бонусных балла получают участники 2-го тура олимпиады с результатом 75% от максимально возможного результата по итогам двух туров: А.А. Лымарева, (2 гр. стом.), А.С.-Х. Муцелханова (19 гр. леч.), С.А. Бадмаев (13 гр. стом.), И.Е. Затонский (3 гр. леч.).

Олимпиада для многих студентов стала хорошей репетицией перед экзаменом, а для кого-то она стала и заслуженной гарантией отличной оценки по дисциплине.

Желаем всем студентам успехов на экзаменационной сессии!

Асс. В.Ю. Муравьева, доц. Н.А. Гурова,

проф. В.А. Косолапов

Фото Н.А. Гурова