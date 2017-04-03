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Зубы

В этом году форум получился, без сомнений, самым масштабным за всю его историю. 14 симпозиумов, конференций и семинаров, более 40 лекций, десятки приезжих лекторов не только из России, но и Нидерландов, Южной Кореи, Литвы, Узбекистана и других стран. Это мероприятие стало поистине международным и интернациональным.

 

В связи со вступлением в силу системы непрерывного медицинского образования (далее – НМО), направление развития Нижневолжского стоматологического форума несколько изменилось. Если раньше любой желающий (студент или практикующий врач) мог прийти свободно на лекции и получить сертификат, то сейчас система ужесточилась.

Впервые ввели предварительную электронную регистрацию. Эта процедура гарантирует записавшимся врачам место на конференции, а организаторам теперь удобнее рассчитать, сколько стульев поставить, и узнать, для каких лекций нужны большие залы. Помимо этого, после прохождения регистрации врачу выдают индивидуальный штрих-код, по которому отмечается на входе и выходе из зала. Для получения соответствующего сертификата в этом году необходимо было прослушать не менее 70% времени работы семинара или конференции. Более того, этот документ – именной. Он заносится в базу данных НМО в личное дело врача, то есть его нельзя потерять. В документе указано количество «кредитов» - своеобразный «вес» конференции. Согласно закону о НМО, каждый специалист должен набрать в год 50 баллов: 36 баллов в аккредитованном учреждении постдипломного образования, а остальные 14 баллов - это самообразование, их можно получить, участвуя в вебинарах и конференциях. Каждые 5 лет врачи должны проходить аккредитацию и предоставлять портфолио, содержащее не менее 250 баллов.

Один из самых частых вопросов, откуда взять достаточное количество баллов. «В регионе мы планируем проводить два таких мероприятия в год минимум. На них по каждой стоматологической специальности (а их у нас пять, как вы помните: терапевтическая стоматология, ортопедическая, хирургическая стоматологии, детская и ортодонтия) можно получить до восемнадцати баллов», - отвечает Сергей Гаценко, президент Волгоградской региональной ассоциации стоматологов. По словам Сергея Михайловича, такая система заставит специалиста быть в форме, следить за происходящими событиями и получать новые знания.  В рамках форума прошли научно-практические конференции, мастер-классы и семинары, на которых рассмотрели актуальные вопросы всех направлений стоматологии. На выставке медицинских и стоматологических торговых фирм «Аллея брендов» практикующие врачи и студенты могли приобрести необходимые материалы и оборудование. Также прошла ярмарка вакансий, где работодатель ищет работника и наоборот.

Лекции проходили не только в выставочном центре и не только для врачей. Иностранные гости согласились поделиться своим опытом и с будущими врачами. В актовом зале главного корпуса ВолгГМУ студентам постарше (4 и 5 курсы) прочли лекции самые «яркие» приглашенные гости форума. Dr. ir. Elbert de Josselin Jong (Нидерланды) поведал о тех новейших биофизических технологиях, которые используются в исследованиях для получения доказательной базы. Специальные ультрачувствительные приборы позволяют распознать зубной налет, кариес в стадии пятна, который может быть не виден даже «вооруженным взглядом». Сложно в это поверить, но приборы также показывают строение кариозного очага, зону поражения и многое другое.

Профессор BAEK IL KIM (Республика Корея) рассказал о практической стороне применения тех же самых приборов. Оказывается, их можно применять не только для исследований и в экспериментах, но и в кабинете на обычном приеме. Профессор не один раз подчеркнул, что подобные технологии – будущее широкой стоматологии.

Д.м.н. Бахтинур Худанов (Республика Узбекистан) акцентировал внимание студентов на том, что нельзя верить всем литературным источникам без разбора. Он показал, как отличить достоверный источник, привел примеры и объяснил, почему важно никому не верить на слово без качественных доказательств. Посещение Нижневолжского стоматологического форум полезно как практикующие врачам, так и студентам. Это уникальная возможность для представителей стоматологического сообщества региона узнать о новых технологиях в стоматологии, прослушать лекции от ведущих специалистов со всего мира. Выпускники стоматологического факультета могут пообщаться с главными врачами клиник и узнать подробности будущего трудоустройства.

Светлана Клейносова
видео: Мария Воронцова, Оксана Каштанова

07.04.17 17:22; Опубликовал: Евгения Иванова; Рубрика: Медицина региона; Просмотров: 116;
Подразделение: Стоматологический факультет

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