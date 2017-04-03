Самая частая манипуляция, с которой сталкивается стоматолог-терапевт в своей практике – пломбирование зуба. Однако врач понимает, что в такой, на первый взгляд, простой манипуляции много нюансов и тонкостей. На Нижневолжском стоматологическом форуме Жанна Хиора рассказала о современной концепции реставрации зубов в терапевтической стоматологии.

Как известно, лечение должно начинаться с адекватного обезболивания. Как правило, в стоматологии используются только один-два анестетика, которые оптом закупила поликлиника. То есть, выбора у врача нет. Жанна Хиора, научный сотрудник лаборатории оптических технологий НПЦ стоматологии СПбГУ им. ак. И.П. Павлова, подчеркнула, что нужно правильно подбирать анестетик отдельно для каждого пациента. Важно при этом учитывать дозировку и состояние организма. Для беременных нужны нетоксичные для плода вещества, а для пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы - препараты без адреналина.

Не обошла докладчик стороной и использование коффердама (пластины из латекса, предназначенной для изоляции одного или нескольких обрабатываемых зубов от остальной полости рта) – незаменимого помощника стоматолога. Это не только облегчает работу врача, но и полностью исключает попадание влаги на реставрацию.

«Как правило, пациенты приходят с просьбой сделать “красивые зубы”. Желательно “побелее”, чтобы можно было улыбаться, не стесняясь», - так начала лектор рассказ о конечном цвете проделанной работы. Как известно, добиться гармоничного цвета при реставрации зуба - задача довольно непростая. Для этого приходится прибегать к различным устройствам, помогающим точно определить оттенок. Обычно данный процесс начинают с использования стандартизированной шкалы Vita, которая служит для визуального восприятия цвета. Однако одной техникой определения не обойтись. Иногда целесообразен метод «горошины» - прикладывание небольшой порции композита к поверхности зуба или использование контрастёров – специальных пластинок темно-серого цвета, которые служат фоном для будущей реставрации. Еще существует методика фотографирования с последующей цифровой обработкой. В общем, немалый перечень манипуляций, которые проделывает врач, чтобы добиться идеального цвета. Жанна Павловна подчеркнула важность оценки цвета режущего края, тела и шейки зуба, а также то, что зуб не должен быть монохромным.

Затем, в процессе послойного нанесения пломбировочного материала, необходимо следить за воссозданием гармоничного баланса пропорций ширины и высоты зуба. Лектор придерживается правила, что лучше материала окажется немного в переизбытке, чем в недостатке.

В ходе своего доклада Жанна Хиора часто ссылалась на европейских и японских коллег, опыт которых помогает ей лучше ориентироваться на бескрайних просторах стоматологии. Несмотря на то, что лекция длилась более 3 часов, время пролетело незаметно. Наверное, потому что Жанна Павловна заряжала своим энтузиазмом и неиссякаемой энергией.

Таисия Дьякова

Фото: Ольга Мезенцева