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2017-04-06 Лекции: "Антибиотикотерапия и и антибиотикорезистентность"

В Волгоградском медицинском университете профессоры Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова прочитали четыре лекции по антибиотикорезистентности и рациональной антибиотикотерапии.

Волгоградский медуниверситет второй год участвует в федеральном образовательном проекте Альянса клинических химиотерапевтов и микробиологов с некоммерческим партнерством «Здоровье будущих поколений», в рамках которого ведущие терапевты прочитали в вузе цикл лекций «Рациональное применение антимикробных средств и внедрение в практическое здравоохранение мер по сдерживанию антибиотикорезистентности» для студентов выпускных курсов и последипломных обучающихся клиницистов, которые в ближайшее время научную самостоятельную практику. Основная цель проекта - снизить распространение резистентности к антибиотикам за счет их рационального использования врачами РФ.

Вниманию аудитории были предложены следующие лекции:

- «Проблемы антибиотикорезистентности и рационального применения антимикробных препаратов в амбулаторной практике и ЛПУ», лектор: Сергей Владимирович Яковлев – д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии №2 Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, президент «Альянса клинических химиотерапевтов и микробиологов»;

- «Рациональная антибиотикотерапия инфекций верхних дыхательных путей», лектор: Сергей Владимирович Яковлев – д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии №2 Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, президент «Альянса клинических химиотерапевтов и микробиологов».

- «Рациональная антибиотикотерапия инфекций нижних дыхательных путей» – лектор: Леонид Иванович Дворецкий – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2 Первого МГМУ им. И.М.Сеченова.

- «Рациональная антибиотикотерапия инфекций в урологии, гинекологии, а также инфекций, передаваемых половым путем», лектор: Александр Сергеевич Духанин - д.м.н., профессор кафедры «молекулярной фармакологии и радиобиологии» РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

Организаторы уверены, что участие в этой федеральной образовательной программе даст возможность молодым врачам рационально применять антибиотики в своей практике в соответствии с мировыми стандартами.

В.Л. Загребин,
Совет НОМУС ВолгГМУ

Фото: В.Н. Морозкин 

2017-04-06 Лекции: "Антибиотикотерапия и и антибиотикорезистентность"
2017-04-06 Лекции: "Антибиотикотерапия и и антибиотикорезистентность"
2017-04-06 Лекции: "Антибиотикотерапия и и антибиотикорезистентность"
2017-04-06 Лекции: "Антибиотикотерапия и и антибиотикорезистентность"
2017-04-06 Лекции: "Антибиотикотерапия и и антибиотикорезистентность"
2017-04-06 Лекции: "Антибиотикотерапия и и антибиотикорезистентность"
2017-04-06 Лекции: "Антибиотикотерапия и и антибиотикорезистентность"
2017-04-06 Лекции: "Антибиотикотерапия и и антибиотикорезистентность"

07.04.17 10:22; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 462;
Подразделение: Научное общество молодых ученых и студентов

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