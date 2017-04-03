В Волгоградском медицинском университете профессоры Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова прочитали четыре лекции по антибиотикорезистентности и рациональной антибиотикотерапии.



Волгоградский медуниверситет второй год участвует в федеральном образовательном проекте Альянса клинических химиотерапевтов и микробиологов с некоммерческим партнерством «Здоровье будущих поколений», в рамках которого ведущие терапевты прочитали в вузе цикл лекций «Рациональное применение антимикробных средств и внедрение в практическое здравоохранение мер по сдерживанию антибиотикорезистентности» для студентов выпускных курсов и последипломных обучающихся клиницистов, которые в ближайшее время научную самостоятельную практику. Основная цель проекта - снизить распространение резистентности к антибиотикам за счет их рационального использования врачами РФ.

Вниманию аудитории были предложены следующие лекции:

- «Проблемы антибиотикорезистентности и рационального применения антимикробных препаратов в амбулаторной практике и ЛПУ», лектор: Сергей Владимирович Яковлев – д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии №2 Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, президент «Альянса клинических химиотерапевтов и микробиологов»;

- «Рациональная антибиотикотерапия инфекций верхних дыхательных путей», лектор: Сергей Владимирович Яковлев – д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии №2 Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, президент «Альянса клинических химиотерапевтов и микробиологов».

- «Рациональная антибиотикотерапия инфекций нижних дыхательных путей» – лектор: Леонид Иванович Дворецкий – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2 Первого МГМУ им. И.М.Сеченова.

- «Рациональная антибиотикотерапия инфекций в урологии, гинекологии, а также инфекций, передаваемых половым путем», лектор: Александр Сергеевич Духанин - д.м.н., профессор кафедры «молекулярной фармакологии и радиобиологии» РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

Организаторы уверены, что участие в этой федеральной образовательной программе даст возможность молодым врачам рационально применять антибиотики в своей практике в соответствии с мировыми стандартами.

В.Л. Загребин,

Совет НОМУС ВолгГМУ

Фото: В.Н. Морозкин