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Мастер-класс по сосудистой хирургии

В солнечное воскресенье молодым хирургам некогда отдыхать. Совсем скоро финал XXVI Московской (Всероссийской) студенческой олимпиады по хирургии им. М.И. Перельмана. И на этот раз члены хирургического клуба ВолгГМУ отправились в Волгоградский областной клинический кардиологический центр на мастер-класс к ведущему кардиохирургу области – Валерию Начинкину. 

На олимпиаде в Москве, которая пройдет с 12 по 15 апреля, студентам предстоит выполнить операцию на сердце свиньи. Организаторы задали клиническую ситуацию – синдром гипоплазии левых отделов сердца. Необходимо выполнить операцию Norwood, как первый этап коррекции данного синдрома и внутрипредсердный вариант операции Fontan. Основная цель - разделение системного и легочного кровотока.

Валерия Начинкина - заместителя главного врача по хирургии ВОККЦ, главного кардиохирурга Волгоградской области – можно назвать тренером сборной ВолгГМУ по кардиохирургии. Ежегодно он проводит уникальные мастер-классы в рамках подготовки к Всероссийской олимпиаде. Напомним, что сборная Волгоградского медицинского неоднократно становилась призером в конкурсе по сердечно-сосудитой хирургии на финальном этапе. В этом году на мастер-класс пришли не только олимпийцы, но и клинический ординатор кафедры факультетской хирургии с курсом эндоскопической хирургии ФУВ и с курсом сердечно-сосудистой хирургии ФУВ, выпускник хирургического клуба – Михаил Кузьмин.

В течение трех часов Валерий Викторович рассказывал студентам все, что нужно знать о синдроме гипоплазии левого отдела сердца (СГЛОС), а также о возможных вариантах его коррекции. На бараньем органокомплексе он показал один вариант из множества возможных – операцию Норвуда и операцию Фонтена. Их проводят не одновременно, а в три этапа. Первый из них – непосредственно операция Норвуда на 5 – 10 сутки после рождения. Следующий – создание двунаправленного кава-пульмонального анастомоза (половина операции Фонтена) – в 6 месяцев. И заключительный этап – анастомоз нижней полой вены с легочной артерией или внутрипредсердный тоннель (конечная операция Фонтена).

Валерий Начинкин выполнял этап за этапом коррекции, параллельно рассказывая в мельчайших подробностях о теоретических основах данной методики. Также он успел объяснить, как выполняются другие варианты операции. В конце мастер-класса кардиохируг пожелал достойно выступить на конкурсе в Москве и применить приобретенные знания в полном объеме.

За организацию уникального и крайне полезного мастер-класса благодарим заведующего кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии ВолгГМУ, д.м.н., профессора Александра Воробьёва и заместителя главного врача по хирургической помощи ВОККЦ Валерия Начинкина.

Евгения Конченко, Роман Дудин
Фото: Дмитрий Ряднов

Мастер-класс по сосудистой хирургии
Мастер-класс по сосудистой хирургии
Мастер-класс по сосудистой хирургии

06.04.17 23:23; Опубликовал: Евгения Иванова; Рубрика: Вне учебы; Просмотров: 222;
Подразделение: Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии

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