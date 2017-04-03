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Для студентов-олимпиадников Волгоградского медуниверситета прошел мастер-класс по детской кардиохирургии
В солнечное воскресенье молодым хирургам некогда отдыхать. Совсем скоро финал XXVI Московской (Всероссийской) студенческой олимпиады по хирургии им. М.И. Перельмана. И на этот раз члены хирургического клуба ВолгГМУ отправились в Волгоградский областной клинический кардиологический центр на мастер-класс к ведущему кардиохирургу области – Валерию Начинкину.
Валерий Начинкин выполнял этап за этапом коррекции, параллельно рассказывая в мельчайших подробностях о теоретических основах данной методики. Также он успел объяснить, как выполняются другие варианты операции. В конце мастер-класса кардиохируг пожелал достойно выступить на конкурсе в Москве и применить приобретенные знания в полном объеме.
За организацию уникального и крайне полезного мастер-класса благодарим заведующего кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии ВолгГМУ, д.м.н., профессора Александра Воробьёва и заместителя главного врача по хирургической помощи ВОККЦ Валерия Начинкина.
Евгения Конченко, Роман Дудин
06.04.17 23:23; Опубликовал: Евгения Иванова; Рубрика: Вне учебы; Просмотров: 222;
Подразделение: Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии
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