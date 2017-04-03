С 28 по 30 марта во Дворце спорта состоялся ежегодный образовательный форум и XIII специализированная выставка «Образование – 2017». Волгоградский медуниверситет традиционно стал активным участником мероприятия. Выставочный стенд был украшен баннерами по различным направлениям деятельности вуза и экспонатами от различных подразделений ВолгГМУ. Участниками деловой программы форума стали ответственный секретарь приемной комиссии, а также представители направлений подготовки высшего образования: «биология» (профили: генетика и биохимия), «менеджмент» и «социальная работа».

Как сообщили организаторы, мероприятие посетили почти 20 тысяч человек: школьников, абитуриентов, студентов, родителей, руководителей и работников образовательных организаций, представителей работодателей. В рамках форума прошла выставка образовательных учреждений региона. Экспозиция ВолгГМУ традиционно пользовалась популярностью у посетителей. Среди экспонатов были представлены анатомические препараты, черепа, желудок и, конечно же, скелет человека. Помимо этого стенд украшали дипломы и кубки, полученные за разные достижения медуниверситета и подтверждающие, что ВолгГМУ – один из лучших вузов России. Был представлен тренажерный фантом человека, на котором отрабатываются практические навыки по оказанию первой помощи. Студенты, дежурившие на стенде университета, демонстрировали, как делается искусственное дыхание, пытаясь «оживить безжизненное тело» фантома. В витринах стенда были размещены и стоматологические экспонаты. Среди них челюсти и зубы, шахматные фигуры в виде зубов и 3Д-принтер, изготовленные студентами вуза разных лет.

Стенд вуза радовал посетителей. Студенты ВолгГМУ, пританцовывая под громкую музыку со сцены, раздавали будущим абитуриентам информационные буклеты, рекламные визитки, приглашения на деловую программу, отвечали на вопросы посетителей выставки, активно агитировали поступать в вуз.

В программе форума проходил конкурс по четырем номинациям, организаторами которого стал Комитет образования и науки Волгоградской области. ВолгГМУ в своей экспозиции представил много научной и учебно-методической литературы, соответствующей каждой из номинаций. По телевизору в течение работы выставки шла трансляция видеосюжетов, рассказывающих о направлениях деятельности. Некоторые видео демонстрировали факты, которые направлены на защиту вуза в конкурсных номинациях. С представителями регионального комитета образования и науки – членами конкурсной комиссии – пообщались первый проректор профессор В. Б. Мандриков и заместитель декана лечебного факультета, к.м.н., доцент В. Л. Загребин и ответственный секретарь приемной комиссии, к.м.н. А. А. Колмаков. Их рассказы впечатлили комиссию.

В результате ВолгГМУ стал обладателем дипломов за 1 место в двух номинациях: «Инновационные практики индивидуализации образования» и «Научно-методические и организационно-педагогические условия профориентационной работы». В номинации «Социальное партнерство как условие обеспечения современного качества образования, предпрофессиональной подготовки обучающихся» у медуниверитета - 2 место. Помимо этого комитет образования и науки Волгоградской области, ознакомившись с представленной экспозицией ВолгГМУ и поговорив с представителями вуза, принял решение учредить, специальную номинацию «Создание вуза здорового образа жизни», за которую Волгоградский медуниверситет получил диплом победителя. Как и другим активным участникам форума, вузу был вручен и диплом за активное участие в XIII специализированной выставке «Образование -2017» Волгоградского образовательного форума и каталог на компакт-диске.

Вернемся ко второму дню мероприятия. 29 марта ВолгГМУ принял участие в деловой программе. В конференц-зале на 80 человек собрались желающие узнать информацию о вузе и об отдельных направлениях подготовки: «биология» (профили: генетика и биохимия), «менеджмент» и «социальная работа». Открыл деловую программу медуниверситета ответственный секретарь приемной комиссии, к.м.н. А.А. Колмаков. Александр Александрович коротко рассказал о вузе, специальностях и направлениях подготовки и представил выступающих. Руководитель направления подготовки «биология» (естественные науки, профили: генетика и биохимия), к.м.н. М.В. Букатин презентовал профилизацию студентов направления подготовки «Биология» - эффективный инновационный способ индивидуализации образования в ВолгГМУ», заинтересовав аудиторию своей речью. Запланированная деловая игра «Управляй собой – управляй другими» - с такой версией выступления планировалось выступить представителями направления «менеджмент», но, к сожалению, из-за слишком мало выделенного времени, была переработана в презентацию направления. Тем не менее, своим выступлением постарались заинтересовать собравшуюся аудиторию слушателей руководитель направления подготовки «менедмжент», к.э.н. С.Ю. Соболева и доцент кафедры экономики и менеджмента Н.А.Водопьянова. Под чутким руководством доцента кафедры социальной работы с курсом педагогики и образовательных технологий дополнительного профессионального образования В.И. Чумакова и декана факультета социальной работы и клинической психологии ВолгГМУ М.В. Волчанского выступили студенты направления подготовки «социальная работа» с презентацией «Социальная работа – перспективная современная профессия».

Три дня форума пролетели быстро. Информационные буклеты розданы, дипломы победителей конкурса получены. Всеобщий день открытых дверей порадовал количеством посетителей стенда ВолгГМУ, теперь ждем всех на персональный, который состоится 23 апреля в 10 часов в главном корпусе Волгоградского медуниверситета.

И. В. Казимирова, помощник ректора

по связям с общественностью и СМИ ВолгГМУ



Фото: автор, Олег Литвин, Юлия Смирнова,

В. Н. Морозкин, Ирина Малич



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