«Добро — не наука, оно действие».

Р. Роллан

Сегодня в обществе остро ощущается дефицит бережного и заботливого отношения друг к другу. Начать творить благо не сложно, главное, чтобы люди видели хороший пример. Активисты стоматологического факультета ВолгГМУ показали, как легко подарить радость детям.

Под руководством клинического ординатора стоматологии детского возраста Аси Шхагошевой волонтёры посетили школу-интернат №3 Краснооктябрьского района. «Можно иметь прекрасные знания, быть готовым к самым различным ситуациям, но без любви и сострадания нет хорошего врача. Подобные мероприятия необходимы для студентов», - отмечает Ася.

Студенты рассказали школьникам о правилах ухода за полостью рта и проконсультировали тех, кто пожаловался на зубную боль. А после лекции каждый ребенок получил небольшой подарок (зубные щётки и пасты).

«Зачастую деткам из детских домов, интернатов и других подобных учреждений не хватает внимания и заботы. Мы своим визитом в некоторой мере компенсируем эту нехватку, - рассказывает будущий стоматолог Ксения Косякина. - Мне бы хотелось, чтобы студенты чаще участвовали в подобных мероприятиях. Это не занимает много времени, но сколько радости испытывают дети!»

Почему важно, чтобы такие события имели место быть? На этот вопрос нам ответил активист Олег Бланк: «Поддержание социального и психического развития у детей из интерната – это важно. Помочь им обрести уверенность в себе – вот главная задача».

Подобные мероприятия будут проводиться еще неоднократно. А значит, каждый, кто захочет внести частичку добра в наш мир, сможет поучаствовать.

Ульяна Молокова

фото предоставлены Асей Шхагошевой