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Лекторий "PRO ГЕН"

Наверняка каждый задавался вопросом: сами ли мы делаем выбор в течение жизни, или этот выбор уже был сделан за нас? Одни считают, что человек – сам хозяин своей судьбы, что нет никакой предопределенности, только от нас зависит наша жизнь. Другие перекладывают ответственность за внешность, поступки, интересы, вкусы и многое другое на набор генов в организме. О важнейших аспектах этого вопроса поговорили на очередном собрании Волгоградского научного кафе с медицинским консультантом компании «Мой ген» научного парка МГУ Олесей Кравцовой.

Давайте немного восстановим в памяти основы генетики. Вся информация клетки содержится в ядре в виде молекул ДНК, которые соединены с белками. Называется такой комплекс хроматином, и, если говорить грубо, то он похож на запутанный клубок ниток. Если кому-то придет в голову связать из него носки, то пряжи всего лишь из одной клетки получится около полутора метров. Хромосома – определенным образом скрученный хроматин, готовый к делению. ДНК состоит из нуклеотидов. И весь генетический код (в частности у человека) записан всего четырьмя образно говоря буквами (нуклеотидами): Аденин (А), Гуанин (Г), Тимин (Т), Цитозин (Ц), по названию азотистых оснований. Существует определенный закон и порядок, по которому они распределяются в цепях ДНК: А напротив Т, Г напротив Ц.

Ген – участок ДНК, то есть несколько нуклеотидов. Как правило, в нем есть конкретная информация о нас, о людях. Например, за количество пальцев на правой руке отвечает один ген. Если в нем случится поломка, то произойдет искажение информации, и пальцев будет не пять, а семь. Или вообще не будет. Так как у человеческого детёныша одна хромосома достается от папы, другая – от мамы, то один ген он получает в двух экземплярах. Во время формирования зародыша между сперматозоидом и яйцеклеткой идет жесткая борьба за «место под солнцем»: какую информацию передаст каждый из родителей своему чаду. По силе проявления выделяют рецессивные (более слабые) и доминантные (более сильные) гены.

Геном – совокупность всех генов. Есть гены уникальные (один ген на весь геном), другие – часто повторяются. Пока нет четкого понимания, почему некоторые участки ДНК инертны, то есть их можно вырезать из ДНК, и не будет никаких проявлений. Но наука так быстро идет вперед, что с таким вопросом в скором времени разберутся, и мы напишем об этом.

Чтобы не распутывать «клубок ниток» для исследований и экспериментов, генетики работают только с клеткой, готовящейся к делению. В ней все структуры уже упорядочены. Для плодотворной работы с ДНК ученые стали обозначать, где конкретно в хромосоме определенный ген находится (его локацию). Для этого ее делят на длинное и короткое плечо. Это упрощает запись местоположения.

Проект «Геном человека»
В 2004 году впервые в рамках программы «Геном человека» расшифровали генетический код. Тогда же было подсчитано, что всю информацию кодируют более 3 миллиардов последовательно расположенных нуклеотидов. У человека всего 20-25 тысяч генов. Белка, который их кодирует, гораздо больше. Раньше за основу брали теорию «один ген – один белок». На сегодняшний день ученые пришли к выводу, что один ген может кодировать несколько типов белковых молекул, что только усложняет ход исследований.

Каждый из нас отличается от других людей всего 0,1% генов. По геномному строению не существует одинаковых людей в мире, несмотря на внешние сходства (кроме однояйцевых близнецов). То есть, у человека есть всего около 200 генов, которые отличают его от любых других живых существ на Земле. Кстати, количество генов не влияет на ступень в эволюции. Так, у пшеницы – 50 тысяч генов, у человека – около 20 тысяч. Может, мы чего-то важного не знаем об этом злаке, но ученые считают, что все-таки человек – венец эволюции.

Изучение полной последовательности нуклеотидов в молекуле ДНК называется секвенированием. Расшифровка первой молекулы ДНК человека, по словам лектора, стоила 3 миллиарда долларов. В начале 2008 года эта услуга предоставлялась уже за 100 тысяч долларов, к концу того же года – 5 тысяч. Сейчас ее стоимость порядка 1500 долларов.

Проект «Геном человека» затевался для того, чтобы точно узнать, в какой хромосоме какой ген за что отвечает. Были выявлены более тысячи генов-кандидатов, ответственных за развитие разных генетических заболеваний.

Генетические заболевания
По количеству генов-кандидатов существуют моногенные и полигенные заболевания. К первой группе относятся те, причиной которых стала «поломка» в одном конкретном гене. Они еще называются болезнями обмена веществ и обмена соединительной ткани. С такими заболеваниями врачи встречаются довольно редко. Чтобы вы понимали, 1 случай заболевания на 1600 человек (муковисцидоз) – это считается часто. Самые редкие наследственные заболевания – 1:500000, таких в мире чуть ли не пофамильно знают. Если сломанный ген доминантный – он подавляет здоровый ген. Если он в половой хромосоме – он будет передаваться по наследству. Поломка одного гена меняет кодировку всего белка. Поэтому у таких на первый взгляд легких поражений весьма тяжелые проявления.

«Что перед собой видят обычные врачи? Они видят некоего человека, у которого какая-то не такая кожа, не в порядке суставы, атипичный рост. То есть это какой-то набор внешних проявлений. И бывает, что он подходит сразу под несколько генетических заболеваний. Поэтому достаточно сложно отдифферинцировать. Для этого и существуют генетические панели, которые позволяют отличить одну форму заболевания от другой», - поясняет Олеся Кавцова. Например, эпилептический синдром входит сразу в несколько генетически обусловленных заболеваний. А может быть и самостоятельной патологией без наследственной зависимости (результат родовой травмы). Всегда, когда речь идет о генетике, по словам лектора, копать надо глубоко.

К моногенным относятся разные по тяжести проявления: брахидактилия (укорочение одного или нескольких пальцев), микроцефалия (маленький мозговой отдел черепа), способность сворачивать язык в трубочку, тенденция к раннему облысению, веснушки, альбинизм.

В случае моногенных заболеваний человеку конкретно говорят «в этом гене мутация, ты носитель». Когда речь идет о полигенных заболеваниях, всё гораздо сложнее. Чтобы стало понятно, перечислим некоторые из них: сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, ожирение, гипертоническая болезнь, некоторые виды онкологий. Исследуют все гены, вовлеченные в патологическую цепь развития заболевания, затем смотрят популяционную частоту развития и накладывают личные риски (поломки определенных генов) на нее. То есть, у жителя одной местности с таким же набором генов меньше/больше риск приобрести определенную патологию, чем у обитателя другого региона. А всё почему? Потому что очень многое зависит от условий жизни.

Когда речь идет о мультифакторных заболеваниях, ученых интересуют взаимодействия нескольких генов (они могут быть в разных хромосомах), которые создают преморбидное (способствующее возникновению заболевания) состояние. Если соответствующие изменения есть – то 95% что это заболевание наступит. Но! Это напрямую зависит от образа жизни. «Человек узнал, что у него высокая склонность к образованию сахарного диабета второго типа. Что он должен с этим делать? Ждать, пока разовьется? – спрашивает у зала медицинский консультант. - Как преодолеть эту инсулинорезистентность? Самый лучший подход для тех, у кого она с годами развивается, и особенно для тех, кто генетически к этому предрасположен – занятия спортом».

Генетический паспорт
Чтобы всё узнать о своем геноме, можно просто сдать слюну на генетическую экспертизу. Делается она в среднем 45 дней, не меньше. Такой большой промежуток времени получается из-за того, что проходит несколько прочтений ДНК для исключения ошибок. По итогам у Вас появляется генетический паспорт, в котором подробно расписан геном. Сейчас проверяют буквально на все: на генетические заболевания, на особенности питания, на способность к спорту, на совместимость с лекарствами, на определение этнического состава.

В мире существует неисчислимое количество диет. Кому какая помогает еще недавно выясняли только эмпирическим путем. Сейчас Ваш геном может рассказать, какие вещества хорошо усваиваются конкретно у Вас, какие – плохо. Каких витаминов надо принимать больше обычного, а каких достаточно в продуктах питания. Это позволит сформировать правильное пищевое поведение и поддерживать организм в его наилучшем состоянии.

Геном расскажет, к какому виду спорта Вы более способны. У каждого человека развито определенное качество: у кого-то выносливость, у кого-то сила, у кого-то быстрота. От сочетания этих и других характеристик будет зависеть, в каком виде спорта преуспеет каждый человек. К слову, в Китае в государственную спортивную школу не берут детей без генетической экспертизы.

Все мы боимся побочных эффектов лекарств. Генетическая экспертиза на совместимость с лекарствами позволит выявить особенности приема и дозировки разных препаратов, ведь в руководствах указаны средние цифры, а не индивидуальные для каждого человека. Правильный подбор лечения позволит повысить его эффективность и снизить побочные явления.

Зная о своей предрасположенности, важно понимать, как предотвратить болезнь. Есть очень плохой пример, поэтому его и приведем. У одного человека есть генетическая предрасположенность к раку легких, и он не курит. А у второго нет такой предрасположенности, и он курит. У кого больше вероятность заболеть раком легких? Ответ прост: у того из них, кто не будет следить за состоянием своего здоровья. Чтобы не было онкологии первому надо проходить диспансеризацию и снизить контакт с провоцирующими факторами (стресс, пассивное курение и др.), а второму – бросить курить.

Возможно, скоро генетический паспорт будет для нас чем-то обычным. Есть вероятность, что уже в XXI веке подобная экспертиза будет введена для каждого новорожденного в обязательном порядке. Более того группа ученых считает, что ДНК каждого человека должно стать достоянием всего мира, но в зашифрованном виде. Только о какой тайне может идти речь в век IT-технологий? Новейшее оборудование позволяет украсть и узнать всё, что только можно. Если ДНК абсолютно каждого появится в общем доступе, не станет ли это началом чего-то нехорошего? Например, если нет у человека склонности к управленческой деятельности, то его и не поставят руководить компанией. Если нет способности к выносливости, не дадут бегать на длинные дистанции. Подобные ограничения оставят «непредрасположенных» за бортом жизни. Возникнет опасность появления селекции людей по генетическому признаку. А ведь все мы уникальны, и это прекрасно.

Светлана Клейносова
фото: Ирина Малич

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Лекторий "PRO ГЕН"
Лекторий "PRO ГЕН"
Лекторий "PRO ГЕН"
Лекторий "PRO ГЕН"
Лекторий "PRO ГЕН"
Лекторий "PRO ГЕН"
Лекторий "PRO ГЕН"

06.04.17 15:21; Опубликовал: Евгения Иванова; Рубрика: Это интересно; Просмотров: 235;
Подразделение: Волгоградский государственный медицинский университет (ВолгГМУ)

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