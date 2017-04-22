В апреле в Москве прошел I национальный хирургический конгресс (НХК) и XX юбилейный съезд Российского общества эндоскопических хирургов (РОЭХ). Значимость этого события в жизни отечественного профессионального хирургического сообщества трудно переоценить. Мероприятие стало Меккой для более чем 4000 специалистов хирургического профиля России, стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Каждый участник НХК получил по 24 балл РОХ по системе НМО.

Решение собраться вместе приняли множество хирургов со всей страны. Все 4 дня работы НКХ (с 4 по 7 апреля) залы, где проходили секционные заседания, были переполнены. Огромный интерес к событию свидетельствует, что необходимость проведения мероприятия для всего хирургического сообщества страны назрела давно. Если раньше для обсуждения актуальных проблем хирургии раз в 5 лет собирали Съезды Российского общества хирургов (РОХ), то сегодня в условиях насыщенного информационного потока и бурного развития медицины этого стало недостаточно. 2017 год стал важной вехой в истории отечественной хирургии: между двумя профессиональными съездами появилась новая площадка – НХК.

Численность делегатов мероприятия потрясает. Уже в первый день залы гостиницы «Космос» открыли свои двери для 4000 участников практически из всех регионов России! Хирурги самых разных специализаций с большим энтузиазмом приняли участие в пленарных заседаниях, мастер-классах, круглых столах, видеосессиях, продолжив профессиональное общение в кулуарах Конгресса.

Одной из многочисленных делегаций стали ученые и практические хирурги Волгограда и Волгоградской области во главе с председателем Волгоградского регионального отделения РОХ, заслуженным деятелем науки РФ, заслуженным врачом РФ, заведующим кафедрой факультетской хирургии с курсом эндоскопической хирургии ФУВ и с курсом сердечно-сосудистой хирургии ФУВ, д.м.н., профессором А.Г. Бебуришвили. Среди 1846 тезисов докладов присланных в оргкомитет НХК, 25 работ были представлены волгоградскими хирургами, главным образом сотрудниками ВолгГМУ, что говорит о высоком потенциале волгоградской хирургической школы. Тезисы НХК опубликованы в Альманахе Института хирургии им. А.В. Вишневского № 1 2017 г. ISSN 2075-6895.

Своим опытом, достижениями и новациями поделились ведущие ученые нашего университета: кафедра факультетской хирургии с курсом эндоскопической хирургии ФУВ и с курсом сердечно-сосудистой хирургии ФУВ: А.Г. Бебуришвили, С.И. Панин, М.П. Постолов «Лечение перфоративной язвы двенадцатиперстной кишки у больных группы риска», А.Г. Бебуришвили, Е.Н. Зюбина, Ю.И. Веденин, В.В. Мандриков «Минимально инвазивные политехнологичные вмешательства у пациентов с нарушением желчеоттока», А.Г. Бебуришвили, Н.Ш. Бурчуладзе, В.В. Мандриков «Хирургическое лечение хронического панкреатита», «Пластика и стентирование вирсунгова протока при панкреатической гипертензии», А.Г. Бебуришвили, А.В. Шаталов, Л.В. Шарашкина, А.А. Смирнова, А.А. Шаталов, А.И. Снежко «Экстренная хирургия эмбологенных флеботромбозов нижних конечностей с двойным «гемодинамическим ударом», П.В. Мозговой, Е.Г. Спиридонов, А.А. Луковскова, У.С. Уфимцев, Ф.Н. Жаркин, В.В. Мандриков, А.И. Короткова, А.В. Исаев, Д.В. Моисеев, М.Е. Кузьмин «Среднесрочные результаты лапароскопических аорто-бедренных реконструкций», «Повторные операции с применением лапароскопической техники у пациентов, перенесших реконструктивные операции по поводу аневризмы брюшного отдела аорты», «Первый опыт полностью лапароскопического удаления кава-фильтра», П.В. Мозговой, М.И. Туровец, А.С. Попов, А.В. Лопушков, А.Е. Пучков «Влияние различных видов сочетанной анестезии на стресс-ответ при аорто-коронарном шунтировании», С.В. Михин, В.И. Кондаков, С.М. Пимкин «Комплексная хирургическая коррекция варикозно расширенных вен желудка у больных с циррозом печени», П.В. Мозговой, Е.Г. Спиридонов, В.В. Мандриков, А.А. Луковскова, В.С. Уфимцев, Ф.Н. Жаркин, А.И. Короткова, А.В. Исаев, Д.В. Моисеев «Полностью лапароскопические вмешательства на ветвях брюшного отдела аорты»; кафедра хирургических болезней и нейрохирургии ФУВ: А.В. Быков, Р.В. Мяконький «Освоение лапароскопической хирургии в аспектах доказательной медицины», «Подготовка хирургов как ключевой фактор безопасности пациентов», «Проблемы хирургической профессионализации на современном этапе развития медицинского образования в России», «Новый способ герниопластики при пупочной грыже»; кафедра общей хирургии с урологией: А.А. Полянцев, В.А. Иевлев, А.Е. Бубликов, Д.В. Линченко, В.И. Киреев, А.А. Черноволенко «Оптимизация лечения больных с острым деструктивным панкреатитом на ранних этапах заболевания»; кафедра хирургических болезней педиатрического и стоматологического факультетов: И.В. Михин, А.А. Поляков, О.А. Косивцов, Л.А. Рясков «Эндовидеохирургические подходы к аллогерниопластике при паховых грыжах», И.В. Михин, О.А. Косивцов, М.Б. Доронин, Л.А. Рясков «Холецистэктомия из единого лапароскопического доступа с торакальной поддержкой у больных с избыточной массой тела»; кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии: А.А. Воробьев, А.С. Баринов, П.С. Царьков, И.К. Демидов «Опыт использования медиального доступа к большеберцовой кости для кортикотомии большеберцовой кости»; кафедра госпитальной хирургии: В.В. Хомочкин, С.С. Маскин, Ю.В. Перов, Н.В. Хомочкина, В.В. Ерофицкая «Результаты операции лигирования черессфинктерных параректальных свищей».

Интересный научный подход продемонстрирован профессором С.С. Маскиным и сотрудниками его кафедры. Благодаря объединению усилий с коллегами из Северо-Осетинской государственной медицинской академии (СОГМА), Рязанского государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова (РязГМУ) и Кубанского государственного медицинского университета (КубГМУ) они приняли участие в многоцентровых исследованиях: С.С. Маскин. И.Н. Климович, Т.В. Дербенцева, А.В. Павлов «Основы дифференцированного подхода к лечению перитонита», «Контроль над рисками тромбоэмболических осложнений в онкохирургии», «Варианты решения проблемы инцизионных инфекций в хирургии», «Дефиниция сепсиса: четверть века в поисках истины», «Безопасность пациентов в хирургии: реальность и начальные шаги для решения проблемы».

Стоит отметить, что в программу пленарных заседаний НХК были включены следующие доклады волгоградских ученых: секция «Холедохолитиаз. Холангит. Научно-практические рекомендации (НКР)» (председатели: Н.А. Майстренко, М.И. Прудков, А.Г. Бебуришвили, С.А. Совцов, А.М. Шулутко) - А.Г. Бебуришвили, Е.Н. Зюбина, Ю.И. Веденин, В.В. Мандриков «Минимально инвазивные политехнологичные вмешательства у пациентов с нарушением желчеоттока»; секция «Профилактика и лечение венозных тромбоэмболических осложнений» (председатели: В.В. Андрияшкин, В.Ю. Толстихин, А.Г. Бебуришвили С.В. Сапелкин) – «Экстренная хирургия эмбологенных флеботромбозов нижних конечностей с двойным «гемодинамическим ударом»; секция «Актуальные вопросы хирургического лечения хронического панкреатита (председатели: С.Ф. Багненко, А.Г. Кригер, А.В. Шабунин, М.И Прудков) - А.Г. Бебуришвили, Н.Ш. Бурчуладзе, В.В. Мандриков «Пластика и стентирование вирсунгова протока при панкреатической гипертензии»; секция Эндоскопии и интервенционных лучевых технологий РОХ «Передовые технологии в эндоскопии» (председатели: Ю.Г. Старков, М.П. Королев, М.В. Хрусталева, В.В. Соколов) подсекция «Эндобилиарные вмешательства» (модераторы: Ю.Г. Старков, Р.К. Юсиф-Заде, А.С. Балалыкин, Ю.В. Кулезнева, А.Е. Котовский) - А.Г. Бебуришвили, Е.Н. Зюбина, Ю.И. Веденин, В.В. Мандриков «Минимально инвазивные политехнологичные вмешательства у пациентов с нарушением желчеоттока».

В видеосессии «Лапароскопическая и торакоскопическая хирургия» (председатели: С.В. Байдо, С.В. Джантуханова, А.Е. Войновский) принял участие сотрудник кафедры урологии, нефрологии и трансплантологии ФУВ И.Н. Дымков с докладом «Пересечение общей подвздошной артерии при эндоскопической нефрэктомии дистопированной почки».

На прошедшем в рамках НХК образовательном форуме «Непрерывное медицинское образование и аккредитация хирургов» (председатели: В.П. Сажин, М.А. Косссович, М.А. Хамидов, А.А. Иванов) была представлена работа Р.В Мяконького и А.В. Быкова «Проблемы хирургической профессионализации на современном этапе развития медицинского образования в России».

В качестве доклада на секцию «Оперативная хирургия и клиническая анатомия» (председатели: С.С. Дыдыкин, И.И. Каган, А.В. Колсанов, Э.Н. Праздников) была отобрана работа А.А. Воробьева, А.С. Баринова, П.С. Царькова, И.К. Демидова «Опыт использования медиального доступа к большеберцовой кости для кортикотомии большеберцовой кости».

В рамках работы секции «Доказательная медицина в практике хирурга. Базы данных и регистры» (председатели: И.Е. Хатьков, В.А. Кащенко, К.В. Стегний, В.К. Лядов) ВолгГМУ был представлен работой «Освоение лапароскопической хирургии в аспектах доказательной медицины», выполненной А.В. Быковым и Р.В. Мяконьким, а на секции «Управление качеством и безопасностью медицинской деятельности» (председатели: И.В. Иванов, В.П. Сажин, А.М. Карсанов, О.Р. Швабский) работой С.С. Маскина в соавторстве с учеными из РязГМУ и СОГМА «Безопасность пациентов в хирургии: реальность и начальные шаги для решения проблемы».

Большое количество работ, заявленных к участию в НХК сотрудниками Клиники №1 ВолгГМУ, не осталось не замеченным. В секции «Сосудистая хирургия» (председатели: А.В. Покровский, А.А. Фокин, А.А. Карпенко) был представлен доклад «Среднесрочные результаты полностью лапароскопических аорто-бедренных реконструкций» - авторы П.В. Мозговой, Е.Г. Спиридонов, А.А. Луковскова, У.С. Уфимцев, Ф.Н. Жаркин, В.В. Мандриков, А.И. Короткова, А.В. Исаев, Д.В. Моисеев.

Президент РОХ, заведующий кафедрой факультетской хирургии, урологии педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н., профессор, академик РАН Игорь Иванович Затевахин отметил небывалый масштаб мероприятия: «В программе Конгресса заложено огромное количество информации, ведь он включает в себя работу 64 секций. Я рад, что у нас появилась такая прекрасная дополнительная возможность раз в 2 года делиться друг с другом новыми достижениями в хирургии. Уверен, это пойдет на пользу всему нашему большому сообществу, развитию медицины и, как следствие – от наших встреч выиграют пациенты и вся страна».

В хирургической отрасли наиболее оперативно внедряются инновационные методы и технологии, активно осваиваются новейшие современные методы лечения, в частности – малоинвазивные вмешательства.

Президент РОЭХ, заведующий кафедрой эндоскопической хирургии ФПДО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, главный врач Больницы Центросоюза РФ, д.м.н., профессор Сергей Иванович Емельянов обратил внимание на то, что появление эндоскопического метода вмешательства повлекло за собой поистине революционные изменения в хирургии. Недаром Национальный хирургический Конгресс проходит в тесной связке с ХХ Съездом Общества эндоскопических хирургов.

«Появление так называемой эндовидеохирургии в Европе в свое время назвали второй Французской революцией – настолько круто изменил хирургию этот метод вмешательства. Сегодня эндоскопия как альтернатива открытым операциям пришла практически во все хирургические специальности, и эксперты Европейской Ассоциации эндоскопической хирургии по достоинству оценивают достижения, сделанные российскими хирургами», – отметил С.И. Емельянов.

На Конгрессе были организованы и видеотрансляции операций. Этот формат имел невероятный успех у громадной аудитории. Онлайн-демонстрации на больших экранах в самом совершенном качестве впервые дали возможность широкому кругу специалистов из разных регионов страны своими глазами увидеть работу ведущих хирургов, фактически ощутить эффект присутствия рядом с мэтром. В видеотрансляциях были представлены как базовые вмешательства, типичные для большинства клиник страны, так и эксклюзивные, которые могут исполнить лишь избранные хирурги. И если уникальные, особенно сложные вмешательства на конференциях и конгрессах сегодня не редкость, то показ уже отработанных операций – это нововведение НХК. И оно, по отзывам делегатов, оказалось весьма полезным.

Онлайн-трансляции, когда врач, работая за операционным столом, одновременно комментировал свои действия, получили самые восторженные отзывы. Также на мероприятии непрерывно велся видеомарафон – серия фильмов, снятых во время проведения уникальных операций с комментариями оперирующих хирургов.

Делегаты по достоинству оценили и возможность поработать на специальных манекенах, позволяющих имитировать хирургическое вмешательство. Этот пока новый для научных медицинских конференций формат показал себя как имеющий огромное образовательное значение. Отработка хирургических навыков на кукле исключает фактор психологического напряжения врача, и он может спокойно, без риска для жизни и здоровья пациента обрести необходимые умения.

Более 500 экспертов, известных как в России, так и за ее пределами, стали спикерами Конгресса. Это выдающиеся специалисты в области сосудистой хирургии, флебологии, военно-полевой хирургии, гнойной хирургии, комбустиологии, робототехники, бариатрической хирургии, эндокринной хирургии и герниологии, колопроктологии, ургентной хирургии и других разделов медицины. НХК предоставил площадку для всех профессиональных сообществ, ассоциированных с РОХ.

Представители всех хирургических специальностей и профильных сообществ получили возможность для обсуждения не только узкоспециальных вопросов, но и проблем, которые касаются всей хирургической отрасли в целом. Особенность научной программы Конгресса – в ее разностороннем многообразии, что отражает состояние современной хирургической отрасли.

На Конгрессе была проведена большая работа по обсуждению национальных клинических рекомендаций по нескольким нозологиям. Их периодический пересмотр с учетом мнений членов профессионального сообщества, организаторов системы здравоохранения и представителей страховых организаций необходим для повышения эффективности ежедневной работы российских хирургов и, как следствие – для спасения и улучшения качества жизни миллионов пациентов.

В составе колоссального по численности сообщества хирургов России есть множество направлений, однако, несмотря на это, отрасль остается единым живым организмом. Яркое подтверждение тому – НХК с его невероятной атмосферой, пропитанной культом профессионального общения врачей.

Итогом работы НХК стало подписание ряда резолюций, с которыми можно познакомиться на сайте.

Не менее масштабным событием в хирургическом сообществе обещает стать V Съезд хирургов юга России с международным участием, который пройдет с 18 по 19 мая 2017г. в г. Ростов-на-Дону. Безусловно, самое активное участие в этом мероприятии примут сотрудники хирургических кафедр ВолгГМУ и практикующие хирурги Волгоград и области.

Роман Мяконький,

хирург ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница №3»,

действительный член Российского общества хирургов

Фоторепортаж НХКздесь