Дебаты стали завершением недели науки, которая впервые прошла в Волгоградском медуниверситете. В борьбе за правоту своей точки зрения приняли участие 5 команд разных факультетов.

Основное назначение дебатов – обучение приемам дискуссии, развитие интеллектуальных, лингвистических, коммуникативных навыков. Правила проведения разработал австрийский философ и социолог 20 века Карл Раймунд Поппер. Его основная идея – развитие умения рассуждать и критически мыслить. «Когда зашла речь об организации этого мероприятия, наше руководство восприняло эту идею скептически. Но вот первая игра состоялась, и я считаю, что это успех!» - сказал организатор проекта, студент 3 курса лечебного факультета Данил Липов.

Студенты дискутировали на самые различные темы, касающиеся медицины и здравоохранения: разглашение ВИЧ статуса, отпуск антибиотиков без рецепта, вакцинация и другие. При этом методом жребия определялось, какая команда будет отстаивать позицию «за», а какая – «против».

В самом начале мероприятия участники были спокойны, но спустя некоторое время лекционный зал стал похож на арену. Громкие обсуждения, споры, жестикуляция - студенты втянулись в процесс и всеми способами пытались доказать свою правоту и задать каверзный вопрос команде-оппоненту.

В состав жюри вошли: Ирина Гаврилова – доцент кафедры социальной работы с курсом педагогики и образовательных технологий дополнительного профессионального образования и Алексей Куличкин – студент 5 курса педиатрического факультета, капитан команды «Номус». На парламентских дебатах среди вузов региона члены команды «Номус» стали победителями, поэтому Алексей занял своё почётное место в судейском составе. Перед жюри стояла непростая задача в выборе победителя, ведь выделить кого-то одного очень трудно. Судьи оценивали каждый раунд, по ходу игры заполняли протокол, в котором отмечали слабые и сильные стороны дискутирующих.

В итоге победила команда студенток 5 курса педиатрического факультета «Пришли послушать». «Мы назвали так свою команду, потому что хотели сказать, что не претендуем ни на что. Но так вышло, что мы заняли первое место. Не готовились, просто пришли поучаствовать в интересном мероприятии. Нам очень понравилось, получили положительные эмоции», - рассказала капитан команды-победителя Ольга Биткова.

Также своими впечатлениями поделилась Любовь Пушкарская – студентка 3 курса педиатрического факультета, которая присутствовала в качестве зрителя: «Дебаты – это то, что впервые прошло в нашем вузе. Да, это было впервые, и я думаю, что с каждой новой игрой уровень команд будет всё выше. Очень здорово, что такие мероприятия проводятся в нашем университете».

Со слов организаторов, это не последняя встреча в подобном формате в стенах ВолгГМУ. Ведь дебаты учат людей отстаивать свои интересы, развивают устную речь и помогают в формировании культуры спора, терпимости, признании множественности подходов к решению проблем.

Ульяна Молокова

Фото: Татьяна Ракова

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