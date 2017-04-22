«Лекарственная токсикология» стала единственной из 36 секций минувшей 75-й научно-практической конференции в Волгоградском медуниверситете, представленной исключительно работами молодых ученых. Участники ознакомили экспертов и слушателей с результатами собственных исследований, посвященных изучению воздействия на организм лекарственных средств, методов предупреждения и коррекции различных патологий.

А теперь по порядку. Отмеченный дипломом третьей степени доклад Татьяны Коржовой был посвящен постнатальному развитию потомства крыс самок с алиментарным дефицитом магния. Результаты эксперимента показали, что крысята, рожденные от самок, получавших диету без содержания солей магния, чаще подвержены ранней постнатальной гибели. Выжившее потомство уступало в общем физическом развитии крысятам контрольной группы. Авторы исследования учитывали такие факторы, как сроки отлипания ушной раковины, обрастания шерстяным покровом, прорезывания резцов, открытия газ, опущения семенников и открытия влагалища, а также сроки формирования сенсорно-двигательных рефлексов.

Фенибут – это фенильное производное ГАМК, оказывающее ноотропное и транквилизирующее фармакологическое действие. Результатом совместных трудов фармакологов AlmaMater и химиков государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург) стала разработка цитрокарда. Это соль фенибута с лимонной кислотой, которая превосходит своего предшественника по ряду параметров, касающихся психотропного, кардио- и нейропротекторного действия. Наталья Ганзикова представила результаты исследования когнитивных функций животных с хронической алкогольной интоксикацией, подвергшихся влиянию цитрокарда. Оказалось, что цитрокард способствовал уменьшению времени пищевого подкрепления и количества ошибок кратковременной памяти в Т-лабиринте у крыс-самцов, предварительно подвергшихся полупринудительной алкоголизации. Причем, стоит отметить, что по влиянию на те же показатели фенибут значительно уступает своему новому аналогу.

Андрей Гетманенко продолжил обсуждение вопросов дефицита магния в организме и методов его фармакологической коррекции с работой-победительницей «Влияние очищенного минерала бишофит на процессы сперматогенеза крыс-самцов с алиментарной гипомагнезиемией». Исследования по разработке и выпуску лекарственных средств на основе минерала бишофит - перспективное научное направление университета. Его результатом уже стали несколько патентов на способы очистки бишофита и производства препаратов на его основе. Авторский коллектив предложил использование таких препаратов для фармакологической коррекции нарушений репродуктивной системы, вызванных магнийдефицитным состоянием. Действительно, согласно результатам эксперимента, после внутрижелудочного введения раствора бишофита половозрелым крысам-самцам с гипомагнезиемией наблюдалась активация процессов сперматогенеза. При этом в спермиограмме животных общее количество сперматозоидов превышало показатели группы негативного контроля в 3,5 раза. Авторы отметили высокую подвижность сперматозоидов и высокий индекс сперматогенеза в опытной группе.

Все представленные в секции работы выполнены на базе лабораторий НИИ фармакологии, кафедры фармакологии, кафедры фармакологии и биофармации факультета усовершенствования врачей ВолгГМУ.

Мария Золотых

Фото: Олеся Юрченко