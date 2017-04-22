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Кандидаты на должность ректора ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России представили предвыборные программы:
Выписка из решения ученого Совета ВолгГМУ (протокол № 8 от 19.04.17)
Слушали Председателя комиссии по организации выборов ректора ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, академика РАН, ЗДН РФ, профессора А.А. Спасова об утверждении кандидатов на должность ректора ВолгГМУ:
31 марта 2017 г. в 16:00 прошло очередное заседание Комиссии по организации проведения выборов ректора ВолгГМУ, на котором приняты следующие решения.
- заявление от кандидатов на рассмотрение его кандидатуры Аттестационной комиссией для участия в выборах ректора;
Прошу членов Ученого Совета о включении С.В. Поройского и А.А. Озерова в список кандидатов на должность ректора ВолгГМУ, как удовлетворяющих следующим квалификационным требованиям: наличие высшего профессионального образования, дополнительного профессионального образования в области государственного и муниципального управления, управления персоналом, управления проектами, менеджмента и экономики; наличие ученой степени и ученого звания; стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет.
Постановили: 1. Включить С.В. Поройского и А.А. Озерова в список кандидатов на должность ректора ВолгГМУ, как удовлетворяющих следующим квалификационным требованиям: наличие высшего профессионального образования, дополнительного профессионального образования в области государственного и муниципального управления, управления персоналом, управления проектами, менеджмента и экономики; наличие ученой степени и ученого звания; стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет.
Объявление № 2 - Выборы ректора ВолгГМУ
(опубликовано на сайте ВолгГМУ 03.04.17)
31 марта 2017 г. в 16:00 прошло очередное заседание Комиссии по организации проведения выборов ректора ВолгГМУ, на котором приняты следующие решения.
1. Комиссия отмечает, что выдвижение кандидатов на должность ректора ВолгГМУ прошло в соответствии с законодательством РФ, положением о выборах ректора ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, утвержденном на заседании ученого совета ВолгГМУ от 15 марта 2017 г. (протокол № 7).
2. Документы, представленные кандидатами на должность ректора, соответствуют требованиям действующего Положения о выборах ректора ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, утвержденном на заседании ученого совета ВолгГМУ от 15 марта 2017 г. (протокол № 7).
3. Подача документов на должность ректора ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России была начата 16.03.17 в 09:00. и закончена 31.03.17 в 09:00.
4. В соответствии с Положением о выборах ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, Комиссии по организации проведения выборов ректора не позднее 5.04.2017 г. направить комплекты документов кандидатов на должность ректора Ученому секретарю ученого Совета Университета для рассмотрения членами ученого Совета в целях последующего представления материалов в Аттестационную комиссию Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Председатель комиссии по организации
Объявление №1 комиссии по организации выборов ректора ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России
(опубликовано на сайте ВолгГМУ 16.03.17)
1. Решением ученого совета ВолгГМУ от 15 марта 2017 г. (протокол № 7) объявлено о начале процедуры выборов ректора ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.
2. Подготовка и проведение процедуры выборов ректора ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России осуществляется комиссией по организации выборов ректора, состав которой обсужден и утвержден на заседании ученого совета ВолгГМУ от 15 марта 2017 г. (протокол № 7).
3. Процедура выборов ректора ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России регламентируется законодательством РФ, положением о выборах ректора ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, утвержденном на заседании ученого совета ВолгГМУ от 15 марта 2017 г. (протокол № 7) и порядком выдвижения кандидатов на должность ректора ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России разработанным и утвержденным комиссией по выборам ректора ВолгГМУ.
4. Выдвижение кандидатов на должность ректора ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России начинается 16.03.17 в 9:00 и заканчивается 30.03.17 в 9:00 (время московское)
5. Подача документов на должность ректора ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России начинается 16.03.17 в 9:00 и заканчивается 31.03.17 в 9:00. Нарушение срока подачи документов является основанием для отказа об их приеме.
6. Подача документов осуществляется в комиссию по организации выборов ректора ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России по адресу: г. Волгоград, пл. Павших Борцов 1, приемная первого проректора профессора В.Б. Мандрикова, с 9:00 до 17:00 в обозначенные сроки (суббота и воскресенье – выходные).
7. Контактный телефон – 8(8442)38-53-29.
Председатель комиссии по организации
Приказ Минздрава России от 22 августа 2014 г. N 470н "Об утверждении порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя образовательной организации, находящейся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации"
Положение о выборах ректора ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.pdf
Сегодня, 16:26; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 1;
Подразделение: Руководство ВолгГМУ
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