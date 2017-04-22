Кандидаты на должность ректора ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России представили предвыборные программы:

Выписка из решения ученого Совета ВолгГМУ (протокол № 8 от 19.04.17)

Слушали Председателя комиссии по организации выборов ректора ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, академика РАН, ЗДН РФ, профессора А.А. Спасова об утверждении кандидатов на должность ректора ВолгГМУ:

31 марта 2017 г. в 16:00 прошло очередное заседание Комиссии по организации проведения выборов ректора ВолгГМУ, на котором приняты следующие решения.

Комиссия отмечает, что выдвижение кандидатов на должность ректора ВолгГМУ прошло в соответствии с законодательством РФ, положением о выборах ректора ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, утвержденном на заседании ученого совета ВолгМУ от 15 марта 2017г (протокол № 7) Подача документов на должность ректора ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России была начата 16.03.17 в 9.00. и закончена 31.03.17 в 9.00. Документы, представленные С.В. Поройским и А.А. Озеровым на участие в выборах на должность ректора ВолгГМУ, соответствуют требованиям действующего Положения о выборах ректора ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, утвержденном на заседании ученого совета ВолгГМУ от 15 марта 2017 г. (протокол № 7) и приняты для дальнейшего рассмотрения. В личном деле каждого из них были требуемые:

- заявление от кандидатов на рассмотрение его кандидатуры Аттестационной комиссией для участия в выборах ректора;

- справка-представление со сведениями о кандидате на должность руководителя образовательной организации;

- личный листок по учету кадров с фотографией;

- персональные данные кандидата на должность ректора;

- протоколы собрания коллективов подразделений ВолгГМУ по выдвижению кандидатур к избранию на должность ректора;

- автобиография;

- программа кандидата на должность ректора, а также предложения кандидата о мерах по развитию ВолгГМУ;

- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера кандидата, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- список научных трудов кандидата;

- справка об отсутствии судимости;

- справка об отсутствии заболеваний, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения;

- заверенные копии документов о высшем образовании, ученой степени, ученом звании,

-выписка из трудовой книжки;

- дополнительные документы.

Доценту О.В.Магницкой было отказано в приеме заявления в связи с тем, что ее кандидатура не подходит по квалификационным требованиям. В ее деле отсутствуют документы, подтверждающие наличие дополнительного профессионального образования в области государственного и муниципального управления, управления персоналом, управления проектами, менеджмента и экономики. Возражений с ее стороны не последовало. В соответствии с Положением о выборах ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, 5.04.2017 г. Комиссией по организации проведения выборов ректора были направлены комплекты документов кандидатов на должность ректора Ученому Секретарю ВолгГМУ для включения этого вопроса в повестку дня Совета.

Прошу членов Ученого Совета о включении С.В. Поройского и А.А. Озерова в список кандидатов на должность ректора ВолгГМУ, как удовлетворяющих следующим квалификационным требованиям: наличие высшего профессионального образования, дополнительного профессионального образования в области государственного и муниципального управления, управления персоналом, управления проектами, менеджмента и экономики; наличие ученой степени и ученого звания; стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет.

Постановили: 1. Включить С.В. Поройского и А.А. Озерова в список кандидатов на должность ректора ВолгГМУ, как удовлетворяющих следующим квалификационным требованиям: наличие высшего профессионального образования, дополнительного профессионального образования в области государственного и муниципального управления, управления персоналом, управления проектами, менеджмента и экономики; наличие ученой степени и ученого звания; стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет.

Подготовить пакет документов и внести в Аттестационную комиссию Минздрава России предложения по кандидатурам С.В. Поройского и А.А. Озерова на должность ректора ВолгГМУ.