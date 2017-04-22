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Главная страница »» Новости сайта »» В ВолгГМУ вновь обсудили актуальные вопросы педагогического эксперимента

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«Знакомые все лица!» – улыбались друг другу докладчики и организаторы, заходя в аудиторию. В самом деле: всего несколько месяцев назад они уже собирались здесь, в этой же комнате, практически в этом же составе, и остались весьма довольны результатами профессионального общения – настолько, чтобы решить однажды повторить этот опыт.  Это и случилось 25 апреля: сотрудничество ВолгГМУ и ВГСПУ по вопросам педагогики продолжилось в рамках проведения регионального круглого стола «Практические аспекты педагогического эксперимента».

Среди слушателей по сравнению с осенью появилось немало новых лиц: так, к аудитории присоединились студенты-первокурсники направления подготовки «Социальная работа», аспиранты-заочники в рамках цикла «Педагогика и методика преподавания в высшей школе», а также студенты педагогического университета. Всего расширить свой педагогический кругозор пришло несколько десятков человек. В ожидании начала участники смогли ознакомиться с планируемым порядком докладов, представленным в программе мероприятия.

Первой выступила доцент ВГСПУ О.В. Грибанова по теме «Диагностирующий эксперимент по определению распространенности некоторых видов аддиктивного поведения в образовательных учреждениях г. Волгограда». Профессор А.И. Артюхина представила подробный анализ современных подходов к диагностике результативности педагогических технологий. Доцент В.И. Чумаков детально остановился на одном из этих подходов, а именно педагогическом тестировании. В дополнение к этому совместно с ассистентом кафедры медицины катастроф Л.П. Кнышовой им были представлены результаты социологического опроса по готовности студентов ВолгГМУ к инклюзивному образованию.

Отдельное внимание вызвал доклад студенток выпускного курса направления подготовки «Педагогическое образование» ВолгГМУ. Мария Одирейко и Анастасия Самойлова подготовили небольшую работу на тему «Оценка успеваемости в педагогическом эксперименте (примеры)» и успешно выступили с ней, заслужив аплодисменты аудитории. Несомненное достижение, ведь на осеннем мероприятии девушки были ещё только слушателями!

В целом, настоящий круглый стол, образующий вместе с осенней встречей законченный цикл мероприятий, можно считать примером эффективного и продуктивного межвузовского сотрудничества, из которого каждый участник, несомненно, вынес для себя частицу нового и полезного опыта.

Н.А. Колобродова, М.В. Букатин, А.И. Артюхина, В.И. Чумаков

фото: В.Н. Морозкин

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Сегодня, 11:26; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 12;
Подразделение: Направление подготовки 06.03.01 "Биология"

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